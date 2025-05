Cittadella chiude la stagione di Serie D contro Tuttocuoio | focus sul futuro

© Sport.quotidiano.net - Cittadella chiude la stagione di Serie D contro Tuttocuoio: focus sul futuro futuro, la Cittadella si prepara domani ad affrontare l’ultima giornata della sua prima storica stagione di Serie D ospitando alle 15 a San Damaso il Tuttocuoio. Una gara che per la classifica non ha valore, visto che la squadra di Gori comunque è già certa di chiudere al 7° posto e i toscani a -5 sono pure già salvi e senza obiettivi. Ma in casa biancazzurra si sta iniziando a pensare al futuro. Il primo nodo da sciogliere sarà quello che riguarda direzione tecnica e la panchina: in questi giorni c’è stato un primo confronto fra il patron Paolo Galassini, con i soci Marco Bombarda e Alberto Benuzzi, e il direttore dell’area tecnica Alberto Biagini in cui si è fatto il bilancio della stagione ormai chiusa e si è parlato di piani futuri.Le sensazioni sono positive, anche se servirà un ulteriore step per prendere una decisione. 🔗 Fra presente e, lasi prepara domani ad affrontare l’ultima giornata della sua prima storicadiD ospitando alle 15 a San Damaso il. Una gara che per la classifica non ha valore, visto che la squadra di Gori comunque è già certa dire al 7° posto e i toscani a -5 sono pure già salvi e senza obiettivi. Ma in casa biancazzurra si sta iniziando a pensare al. Il primo nodo da sciogliere sarà quello che riguarda direzione tecnica e la panchina: in questi giorni c’è stato un primo confronto fra il patron Paolo Galassini, con i soci Marco Bombarda e Alberto Benuzzi, e il direttore dell’area tecnica Alberto Biagini in cui si è fatto il bilancio dellaormai chiusa e si è parlato di piani futuri.Le sensazioni sono positive, anche se servirà un ulteriore step per prendere una decisione. 🔗 Sport.quotidiano.net

Su altri siti se ne discute

Romagna Rfc chiude la stagione di serie A contro Unione Rugby Firenze - Con l’appuntamento di oggi, alle 15.30, con l’Unione Rugby Firenze, il Romagna Rfc chiuderà la stagione di serie A davanti al proprio pubblico, in attesa dell’ultima di campionato che li vedrà ospiti del Villa Pamphili il 27 aprile. Dopo la bruciante sconfitta di domenica scorsa con la Roma Olimpic, arrivata proprio allo scadere, i Galletti si sono allontanati dal podio del girone, scivolando a -5 dal terzo posto, occupato proprio da Firenze. 🔗ilrestodelcarlino.it

Pantarei Italia Modena chiude la stagione con promozione in Serie A Silver - Lo slittamento di 24 ore imposto dal Coni per i funerali di Papa Francesco ha spostato a oggi (con inizio previsto alle ore 11) al Pala Molza l’ultima gara stagionale in Serie A Bronze della Pantarei Italia Modena, che prima della sosta pasquale aveva festeggiato, con un turno di anticipo, la promozione in Serie A Silver. In una giornata ininfluente per i verdetti (le prime 5 promosse sono già definite nel girone ’B’) i gialloblù di coach Sgarbi se la vedono con l’Innotech Serra Fasano, pure promossa, per chiudere al meglio l’ottima stagione culminata con il traguardo della promozione ... 🔗sport.quotidiano.net

La Sambenedettese vince il derby contro la Fermana e chiude la stagione in Serie D - FERMANA 0SAMB 2 FERMANA 0 (3-5-1-1): Perri 5; Cocino 5,5, Tafa 5, Karkalis 5,5; Tomassini 4,5, Etchegoyen 5 (20’ st Mavrommatis 5,5), Valsecchi 5 (33’ st Carosi sv), Brandao 5 (1’ st Busato 5,5); Pinzi 5 (16’ st Ricci 5); Sardo 5,5. All. Savini SAMBENEDETTESE 2 (4-3-3): Semprini 7,5; Chiatante 6 (27’ Zini 6), Zoboletti 6,5 (37’ st Orlandi sv), Pezzola 6,5, Paolini 6,5; Tataranni 7, Guadalupi 6,5 (37’ st Fabbrini sv), D’Eramo 6 (15’ st Lulli 6); Kerjota 6,5, Esuepi 6 (28’ st Candellori 6), Baldassi 6 All. 🔗ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cittadella chiude la stagione di Serie D contro Tuttocuoio: focus sul futuro; Serie B, il recupero di Cittadella slitta a fine stagione; Serie D, Ravenna impegnato nell'insidiosa trasferta col Cittadella Vis Modena; Il Biella Rugby chiude la stagione in casa con Prato. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cittadella chiude la stagione di Serie D contro Tuttocuoio: focus sul futuro - La Cittadella affronta il Tuttocuoio nell'ultima gara di Serie D, già certa del 7° posto. Si pianifica il futuro con Galassini e Biagini. 🔗msn.com

A Cittadella 90 minuti di fuoco: c hi vince sale, chi perde affonda - Spareggio tra due delle quattro squadre a quota 35: il Brescia qui non si impone dal 2016 Il Brescia è in crisi, il Cittadella anche. Entrambe sanno che devono vincere per nutrire speranze di salvezza ... 🔗brescia.corriere.it

Cittadella-Brescia, è scontro diretto: chi perde rischia davvero la serie C - Appaiate a quota 35, le due formazioni sono sospese tra play out e retrocessione diretta. Maran si è chiuso a riccio dopo il ko con il Pisa e pensa di tornare al modulo con le due punte. 🔗ilgiorno.it