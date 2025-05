Città della Scienza | focus sulle nuove frontiere della comunicazione scientifica e il futuro dei musei

La Fondazione IDIS –di Napoli promuove l’evento “e Ruolo Sociale deidel XXI Secolo”, organizzato nell’ambito del progetto europeo SciCo+ High Professional Skills for Advanced Science Communication, coordinato dain partnership con il Trinity College, Navet Science Center, Ciencia Viva, Fondazione Mondo Digitale, Databenc, l’Università Politecnica di Bucarest e l’Università degli Studi di Napoli Federico II.L’evento è realizzato in collaborazione con ICOM Italia e i Coordinamenti Regionali di ICOM Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. Le attività si svolgeranno su due giornate: il 7 maggio presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II, e saranno rivolte agli studenti dei corsi di Laurea in Culture Digitali ee Design che assisteranno, oltre che al keynote speech di Michele Lanzinger, anche agli interventi dei docenti Raffaele Savonardo, Rosanna Marino e Carla Langella. 🔗 Ildenaro.it