Ciserano forti esplosioni e camion in fiamme | paura in paese

© Bergamonews.it - Ciserano, forti esplosioni e camion in fiamme: paura in paese

forti esplosioni sono state avvertite poco dopo le 21 di sabato 3 maggio a Ciserano. Il boato delle esplosioni è stato sentito anche nei paesi vicini.Sarebbe andato a fuoco un camion all’interno di un’azienda in via Kennedy nella zona industriale di Ciserano. Dopo il primo mezzo pesante sarebbe andato in fiamme anche un secondo camion. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio: molto probabilmente sono scoppiati i serbatoi e le gomme. Non si esclude l’origine dolosa, ma gli accertamenti sono ancora in corso. 🔗 Duesono state avvertite poco dopo le 21 di sabato 3 maggio a. Il boato delleè stato sentito anche nei paesi vicini.Sarebbe andato a fuoco unall’interno di un’azienda in via Kennedy nella zona industriale di. Dopo il primo mezzo pesante sarebbe andato inanche un secondo. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio: molto probabilmente sono scoppiati i serbatoi e le gomme. Non si esclude l’origine dolosa, ma gli accertamenti sono ancora in corso. 🔗 Bergamonews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mosca, tre forti esplosioni in un centro commerciale. A Londra salta il vertice sul cessate il fuoco - A Londra salta il summit odierno sul cessate il fuoco per il forfait segretario di Stato Usa Rubio dopo il no di Kiev a cedere la Crimea alla Russia. A Mosca, i soccorsi stano cercando di domare le fiamme dell'incendio scoppiato in seguito alle deflagrazioni L'articolo Mosca, tre forti esplosioni in un centro commerciale. A Londra salta il vertice sul cessate il fuoco proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Mosca, tre forti esplosioni in un centro commerciale causate da un’auto - A Londra salta il summit odierno sul cessate il fuoco per il forfait segretario di Stato Usa Rubio dopo il no di Kiev a cedere la Crimea alla Russia. A Mosca, i soccorsi stano cercando di domare le fiamme dell'incendio scoppiato in seguito alle deflagrazioni L'articolo Mosca, tre forti esplosioni in un centro commerciale causate da un’auto proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

L'entourage di Motta: "Diventerà uno degli allenatori più forti d'Europa" - Gli ultimi mesi di campionato saranno fondamentali per capire il futuro di Thiago Motta. Decisivi. Dopo 28 partite di Serie A la Juventus è... 🔗calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Ciserano, forti esplosioni e camion in fiamme: paura in paese; Ciserano, forti esplosioni e incendio: vigili del fuoco in azione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ciserano, forte esplosione e incendio: vigili del fuoco in azione - Una forte esplosione è stata avvertita poco dopo le 21 a Ciserano ma anche nei paesi vicini: sono arrivate segnalazioni anche da Arcene, Pontirolo, Verdello e Lurano. Secondo le prime informazioni è s ... 🔗bergamo.corriere.it

Camion si ribalta a Poviglio. Forti disagi a tutta la viabilità - Non sembrano essere rimasti coinvolti altri veicoli. Il camion avrebbe sbandato in modo autonomo, ribaltandosi su un fianco e restando in parte sulla carreggiata. Il traffico è stato ... 🔗msn.com