Cirillo Dc | Lombardo vuole un rimpasto nella giunta regionale? Si cominci da quella di Palermo

"In queste elezioni provinciali, il vero vincitore non è un candidato o uno schieramento, ma l'ipocrisia politica. Ancora una voltasi è scelto di negare al popolo il diritto di parola, affidando la scelta dei rappresentanti a un meccanismo di voto indiretto, opaco efortemente discutibile".

Cosa riportano altre fonti

James Gunn incontra NetherRealm e Rocksteady perché vuole nuovi giochi DC - L’universo videoludico DC non si ferma nonostante il flop di Suicide Squad: Kill the Justice League. James Gunn e Peter Safran, a capo dei DC Studios, hanno infatti confermato di aver avuto incontri con NetherRealm Studios e Rocksteady Studios per discutere lo sviluppo di nuovi giochi basati sui supereroi DC. L’obiettivo è quello di costruire un ecosistema più solido per i giochi DC, garantendo una maggiore coerenza narrativa con i film e le serie TV. 🔗game-experience.it

Il "rimpastino" a palazzo dei Giganti, Zicari (Dc): "Con i 3 milioni per Capitale della cultura cosa vuole fare?" - "È mia personale opinione che se il sindaco di Agrigento si appassionasse alla città come si appassiona al tema rimpasto (o meglio rimpastino), probabilmente avrebbe più sostegno da parte del Consiglio. Se al posto di 'giocare' con la nomina della consigliera Cirino sottoponendo la collega a... 🔗agrigentonotizie.it

Ucraina, Kallas “La Russia non vuole la pace” - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La Russia non è un Paese democratico e Putin è un dittatore. Ma io non ho paura delle loro minacce”. Lo afferma Kaja Kallas, Alto Rappresentante per la Politica estera dell’Unione europea, in un’intervista al quotidiano La Repubblica dopo gli attacchi che le ha rivolto il Cremlino.Nella guerra in Ucraina “c’è un aggressore e una vittima. La Russia ha attaccato palesemente un altro Paese, la sua integrità territoriale, la sua sovranità – spiega Kallas -. 🔗ildenaro.it

Cosa riportano altre fonti

