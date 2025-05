Circolare compiti Valditara | I docenti tengono conto delle esigenze degli studenti Si migliora collaborazione scuola e famiglia

Circolare sui compiti a casa "invito i docenti a tenere conto delle esigenze della persona dello studente, intorno a cui ruota la scuola": così il Ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, torna sulla nota n. 2443 del 28 aprile.L'articolo Circolare compiti, Valditara: “I docenti tengono conto delle esigenze degli studenti. Si migliora collaborazione scuola e famiglia” . 🔗 Con lasuia casa "invito ia teneredella persona dello studente, intorno a cui ruota la": così il Ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe, torna sulla nota n. 2443 del 28 aprile.L'articolo: “I. Si” . 🔗 Orizzontescuola.it

Ne parlano su altre fonti

Circolare di Valditara sui compiti: Gilda critica la mancanza di fiducia verso i docenti - La circolare del Ministro Valditara sulla limitazione dei compiti a casa non sorprende la Gilda degli Insegnanti, che anzi la interpreta come l’ennesima conferma dello scarso riconoscimento del ruolo del personale scolastico. A dichiararlo è Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda, sottolineando come il provvedimento rifletta una certa sfiducia verso i docenti italiani. La […] The post Circolare di Valditara sui compiti: Gilda critica la mancanza di fiducia verso i docenti first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Arriva la circolare contro i troppi compiti. Valditara: “Docenti coordinatevi nella programmazione delle verifiche” - Arriva una nuova circolare dal Ministero dell'Istruzione e del merito, volta a proteggere gli studenti dal troppo studio e dai troppi compiti. Valditara: "Docenti programmate per tempo ed evitate sovrapposizioni di verifiche"Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Troppi compiti e verifiche”: la circolare ai presidi del ministro Valditara mette (quasi) tutti d’accordo - “Basta con i compiti la sera per la mattina e in concomitanza con le giornate festive”. Ma anche “stop alle verifiche non programmate”. A formulare con tanto di circolare questo invito ai dirigenti scolastici è il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Un richiamo chiaro e netto ai docenti delle scuole “a difesa” delle famiglie e dei ragazzi. E se una parte del mondo della scuola critica il ministro per l’abuso di circolari, tutti reputano le sue parole di “buon senso”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Circolare compiti, Valditara: I docenti tengono conto delle esigenze degli studenti. Si migliora collaborazione scuola e famiglia; Verifiche e compiti, cosa dice la circolare che Valditara ha inviato ai presidi; Circolare compiti, un docente: Pasquetta passata dagli alunni a fare calcoli o storia, no a verifiche come metodo punitivo; Circolare Valditara, D'Aprile: L’autonomia degli insegnanti deve essere rispettata, garantita e tutelata. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Scuola, la circolare di Valditara sui compiti non piace ai docenti: “Libertà limitata e poca fiducia” - La replica della Gilda: "La nota ci conferma solo quanto, ancora una volta, sia screditata la categoria degli insegnanti" ... 🔗dire.it

Valditara: “Lezioni sul gender? Decidono i genitori che cosa si insegna ai figli” - Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha illustrato al Corriere della ... studente è il fondamento della circolare sui compiti: “Con la circolare sui compiti invito i docenti a tenere conto ... 🔗blitzquotidiano.it

Giuseppe Valditara: "Educhiamo tutti al rispetto della donna, la firma dei genitori serve per le lezioni sul gender" - Il ministro dell'Istruzione: "C'è l'articolo 30 della Costituzione che stabilisce che l'educazione è un diritto e un ... 🔗huffingtonpost.it