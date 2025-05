Circo senza più animali Perugia si muove con un ordine del giorno

© Perugiatoday.it - Circo senza più animali, Perugia si muove con un ordine del giorno Perugia Antonio Donato ha depositato un ordine del giorno che chiede "il superamento definitivo dell’utilizzo di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, sollecitando l’attuazione della legge delega 1062022". L'odg del partito che fa. 🔗 Il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune diAntonio Donato ha depositato undelche chiede "il superamento definitivo dell’utilizzo dinei circhi e negli spettacoli viaggianti, sollecitando l’attuazione della legge delega 1062022". L'odg del partito che fa. 🔗 Perugiatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

“L’ultimo spettacolo”, il film che racconta la più grande liberazione di animali da circo - Il film "L’ultimo spettacolo" di Andrea Morabito racconta la più grande liberazione di animali da un circo in Italia. Unendo arte e attivismo la pellicola vuole mandare un messaggio al Ministro Giuli affinché finalmente dia attuazione alla legge per abolire l'uso di animali negli spettacoli circensi, come racconta Morabito: "Questo film nasce per spingere l'opinione pubblica a comprendere che l'utilizzo degli animali nei circhi va superato per legge una volta per tutte". 🔗fanpage.it

Circo Busnelli, clown e acrobati ma senza animali - Arezzo, 5 marzo 2025 – Arrivato ad Arezzo il Circo Busnelli che fino al 10 marzo propone ai suoi spettatori produzioni sempre rinnovate, in un mix tra numeri di famiglia e una selezione di attrazioni che hanno girato tutta l’Europa. Una compagnia fresca e giovane per due ore di grande spettacolo per bambini e adulti senza l’uso di animali. Si esibiranno Angelo Busnelli, il principe del Trapezio Washington, David Busnelli, Damien Kis Dylan, antipodista, Nicole Vulcanelli, al cerchio aereo, Valentina Vivian. 🔗lanazione.it

I più piccoli dicono ‘no’ al circo con gli animali: i bimbi di Napoli a sostegno della manifestazione di Imola - Alcuni bimbi di Napoli lanciano un appello condiviso su tanti profili social per non far spegnere l'attenzione sulla vita degli animali all'interno dei circhi. Da Sud a Nord, ad Imola la manifestazione contro i tendoni di un circo a cui hanno partecipato cittadini e attivisti. In Italia ancora non vige la legge che vieta l'uso degli animali negli spettacoli itineranti, in attesa di attuazione dal 2022. 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Circo senza più animali, Perugia si muove con un ordine del giorno; Basta animali al circo: dopo il caso dei leoni frustati a Licola torna la necessità di una legge che lo vieti; Il circo 'sulla pelle' degli animali, otto anni fa la mozione in consiglio: Va gradualmente dismesso, è una questione di civiltà; I più piccoli dicono 'no' al circo con gli animali: i bimbi di Napoli a sostegno della manifestazione di Imola. 🔗Su questo argomento da altre fonti