Cinisello | passa il bilancio Variazione da 81 milioni per le opere da realizzare

© Ilgiorno.it - Cinisello: passa il bilancio. Variazione da 8,1 milioni per le opere da realizzare milioni di risultato di amministrazione e una Variazione da 8,1 milioni di euro per un nuovo pacchetto di opere pubbliche e riqualificazioni straordinarie. Il consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo: 21.006.497 euro di riserve e accantonamenti, 26.916.292 euro di parte vincolata e 6.796.454 euro di avanzo libero per essere speso in investimenti. "Nel 2024 sono stati assicurati tutti i servizi a domanda individuale: mensa scolastica, nidi, assistenza domiciliare agli anziani, trasporti socio-educativi, centri ricreativi estivi con una copertura tra ricavi e costi pari a 53.02% - spiega il sindaco Giacomo Ghilardi -. Ciò che emerge è un esercizio in salute. Superate le difficoltà e i debiti fuori bilancio ereditati dal passato, il consuntivo restituisce una situazione finanziaria solida che si tradurrà in nuovi servizi e opere per i cittadini". 🔗 Oltre 55di risultato di amministrazione e unada 8,1di euro per un nuovo pacchetto dipubbliche e riqualificazioni straordinarie. Il consiglio comunale ha approvato ilconsuntivo: 21.006.497 euro di riserve e accantonamenti, 26.916.292 euro di parte vincolata e 6.796.454 euro di avanzo libero per essere speso in investimenti. "Nel 2024 sono stati assicurati tutti i servizi a domanda individuale: mensa scolastica, nidi, assistenza domiciliare agli anziani, trasporti socio-educativi, centri ricreativi estivi con una copertura tra ricavi e costi pari a 53.02% - spiega il sindaco Giacomo Ghilardi -. Ciò che emerge è un esercizio in salute. Superate le difficoltà e i debiti fuoriereditati dalto, il consuntivo restituisce una situazione finanziaria solida che si tradurrà in nuovi servizi eper i cittadini". 🔗 Ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Dall’acqua alla mozione sui rifiuti. Bilancio, passa la variazione . L’isola ecologica accende il Consiglio - Il Consiglio comunale ha dato l’ok alla ratifica di variazione di bilancio che la giunta ha approvato il 18 febbraio. "Iniziamo a marzo le variazioni di bilancio 2025 con la reintroduzione del progetto di riqualificazione dell’ortomercato a Piediripa di oltre 8 milioni – ha commentato l’assessore al Bilancio Oriana Piccioni –. Con questa variazione inseriamo anche una nuova mostra per l’anno 2025 riferita all’autrice Renata Boero e finanziata, in gran parte, dalla Regione; mostra che partirà a giugno a Palazzo Bonaccorsi e durerà fino a novembre. 🔗ilrestodelcarlino.it

Variazione di bilancio in consiglio, interventi a San Mauro Mare, al Palazzo dello Sport e di piantumazione - Prima importante variazione al bilancio di previsione dell’anno 2025 a San Mauro Pascoli. La manovra, approvata a maggioranza, è stata oggetto del Consiglio Comunale di lunedì 3 marzo, dove sono state previste risorse per interventi importanti e urgenti. Anzitutto quelle relative... 🔗cesenatoday.it

Via Costa pronta al nuovo look, variazione di bilancio per rifare marciapiedi e parte del manto stradale - Via Costa sulla strada della riqualificazione. Approda sul tavolo del prossimo consiglio comunale, in programma per mercoledì 26 febbraio, la variazione di bilancio che consentirà di mettere a disposizione 300 mila euro per la risistemazione dei marciapiedi e dell’asfalto - nei tratti più... 🔗riminitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Cinisello: passa il bilancio. Variazione da 8,1 milioni per le opere da realizzare; Il Consiglio comunale approva il Bilancio consuntivo 2024 e una variazione di oltre 8 milioni di euro per il triennio 2025-2027; Cinisello, approvato bilancio 2024 e variazione di bilancio di 8 milioni fino al 2027; Cinisello Balsamo, approvati Bilancio Consuntivo 2024 e una variazione di oltre 8 milioni di euro per il triennio 2025-2027. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cinisello: passa il bilancio. Variazione da 8,1 milioni per le opere da realizzare - Il Consiglio comunale approva, il consuntivo chiude con oltre 55 milioni. In lista scuole, verde, centro sportivo, piscina, telecamere e laghetto. 🔗ilgiorno.it

Consiglio Toscana, approvata seconda variazione di bilancio - Approvata nella notte dal Consiglio regionale la seconda variazione al bilancio 2025-27 della Regione Toscana, con abbinata l’integrazione al Defr 2025 e gli interventi normativi collegati. 🔗controradio.it