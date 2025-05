Cina | un morto 4 feriti nello schianto di un elicottero nella citta’ orientale di Suzhou

© Romadailynews.it - Cina: un morto, 4 feriti nello schianto di un elicottero nella citta' orientale di Suzhou

Una persona e' morta e altre quattro sono rimaste ferite dopo che un elicottero e' precipitato ieri nella citta' di Suzhou, nella provincia cinese orientale del Jiangsu, hanno riferito oggi le autorita' locali. Intorno alle 17:00 (ora locale), l'elicottero Robinson R44 II e' precipitato da un'altezza di circa 10 metri mentre rientrava da un volo, secondo l'ufficio locale per la gestione delle emergenze. Una persona a terra e' rimasta uccisa, mentre quattro membri dell'equipaggio a bordo sono rimasti feriti. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, e al momento nessuno e' in pericolo di vita. Un'indagine sulle cause dell'incidente, guidata dall'autorita' provinciale dell'aviazione civile del Jiangsu, e' attualmente in corso. Agenzia Xinhua

