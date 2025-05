Cina | turismo notturno durante la vacanza del primo maggio

© Romadailynews.it - Cina: turismo notturno durante la vacanza del primo maggio maggio 2025. In tutta la Cina, le persone si godono in vari modi la vacanza del primo maggio attualmente in corso. Una foto aerea scattata da un drone mostra turisti intenti a gustare cibo di strada nella citta’ di Jiyuan, nella provincia cinese centrale dello Henan, l’1 maggio 2025. In tutta la Cina, le persone si godono in vari modi la vacanza del primo maggio attualmente in corso. Turisti salgono a bordo di navi da crociera per ammirare il panorama notturno a Chongqing, nella Cina sud-occidentale, l’1 maggio 2025. In tutta la Cina, le persone si godono in vari modi la vacanza del primo maggio attualmente in corso. Agenzia Xinhua 🔗 Turisti assistono a uno spettacolo pirotecnico nella citta’ di Jurong, nella provincia cinese orientale del Jiangsu, l’12025. In tutta la, le persone si godono in vari modi ladelattualmente in corso. Una foto aerea scattata da un drone mostra turisti intenti a gustare cibo di strada nella citta’ di Jiyuan, nella provincia cinese centrale dello Henan, l’12025. In tutta la, le persone si godono in vari modi ladelattualmente in corso. Turisti salgono a bordo di navi da crociera per ammirare il panoramaa Chongqing, nellasud-occidentale, l’12025. In tutta la, le persone si godono in vari modi ladelattualmente in corso. Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it

Cina: turismo in aumento durante vacanze per primo maggio - Questa foto, scattata ieri 30 aprile 2025, mostra dei turisti che visitano il punto panoramico dello Slender West Lake a Yangzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Il numero di visitatori nelle attrazioni turistiche nazionali e’ aumentato con l’arrivo delle vacanze per il primo maggio. Essendo una delle tre festivita’ piu’ lunghe della Cina, la vacanza di cinque giorni, da oggi primo maggio fino al 5, dovrebbe registrare una forte crescita del turismo. 🔗romadailynews.it

Cina: Chongqing, spettacolo futuristico di droni illumina cielo notturno - La municipalita’ cinese di Chongqing porta le vibrazioni cyberpunk a un livello superiore. Un incredibile spettacolo di droni illumina il cielo notturno, trasformando questa citta’ futuristica in una vera e propria metropoli fantascientifica. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5894788/5894788/2025-02-14/cina-chongqing-spettacolo-futuristico-di-droni-illumina-cielo-notturno Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: previsto +27% viaggi transfrontalieri durante vacanze primo maggio - Oggi la Cina dovrebbe registrare una media di 2,15 milioni di attraversamenti giornalieri delle frontiere durante i cinque giorni di vacanze per la festa del primo maggio, con un aumento del 27% rispetto all’anno scorso, secondo l’Amministrazione nazionale dell’immigrazione (NIA). Il picco dei viaggi transfrontalieri e’ previsto per il primo e per il 5 maggio. Il traffico nei principali aeroporti internazionali della Cina e’ destinato a crescere costantemente, con Shanghai Pudong che dovrebbe essere in testa con 101. 🔗romadailynews.it

