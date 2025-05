Cina | sguardo al primo LEGOLAND del Paese in vista dell’apertura!

LEGOLAND quest'estate! Preparatevi a un'anteprima esclusiva insieme a noi. Non perdetevi il divertimento e l'emozione che vi aspettano nel primo Resort LEGOLAND della Cina! Shanghai si prepara alla grande apertura di LEGOLAND quest'estate!

Ferrari, primo colpo di Hamilton in Cina: conquista la pole della sprint race - Il pilota inglese: "Non mi aspettavo questo risultato ma sono felicissimo e orgoglioso. L'ultima gara era stata un disastro per noi, ma sapevamo che la macchina aveva più prestazione" 🔗ilgiornale.it

Cina: governo invia a Myanmar primo lotto di aiuti umanitari d’emergenza - Il primo lotto cinese di forniture umanitarie di soccorso per l’emergenza del sisma e’ partito questa mattina dal Beijing Capital International Airport diretto in Myanmar. In risposta a una richiesta del governo del Myanmar, il governo della Cina ha deciso di fornire al Paese 100 milioni di yuan (13,9 milioni di dollari) di aiuti umanitari d’emergenza per sostenere gli sforzi di soccorso dopo il terremoto. 🔗romadailynews.it

Cina: ferrovie, record passeggeri in primo giorno di vacanze per primo maggio - La rete ferroviaria cinese ha gestito un record di quasi 23,12 milioni di viaggi di passeggeri ieri, primo giorno delle vacanze per il primo maggio, secondo l’operatore ferroviario nazionale. La cifra rappresenta un aumento dell’11,7% anno su anno, secondo i dati pubblicati oggi dalla China State Railway Group Co. La rete ferroviaria cinese ha gestito un record di quasi 23,12 milioni di viaggi di passeggeri ieri, primo giorno delle vacanze per il primo maggio, secondo l’operatore ferroviario nazionale. 🔗romadailynews.it

