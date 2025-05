Cina | sguardo a duetto unico di flauto nasale e zhuoba dell’etnia Li ad Hainan

Cina: sguardo a duetto unico di flauto nasale e zhuoba dell'etnia Li ad Hainan

Scoprite il duetto unico tra il flauto nasale e lo zhuoba, strumenti tradizionali del gruppo etnico Li ad Hainan, in Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/614173061417302025-05-03/Cina-sguardo-a-duetto-unico-di-flauto-nasale-e-zhuoba-dell-etnia-li-ad-Hainan

Agenzia Xinhua

