Cina | produzione oro in crescita dell’149% nel primo trimestre

Cina: produzione oro in crescita dell'1,49% nel primo trimestre

La Cina ha prodotto oltre 87,24 tonnellate d'oro nel primo trimestre di quest'anno, un aumento di 1,28 tonnellate – pari all'1,49% – rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, come mostrato dai dati della China Gold Association. Da gennaio a marzo, il consumo d'oro sul mercato cinese e' diminuito del 5,96% su base annua a 290,49 tonnellate, come mostrato dai dati. Nel primo trimestre, il consumo di gioielli d'oro in Cina e' ammontato a 134,53 tonnellate, in calo del 26,85% su base annua, mentre quello di monete e lingotti d'oro e' aumentato del 29,81% a quasi 138,02 tonnellate, ha riferito l'associazione. Il consumo d'oro per usi industriali e altri impieghi e' stato pari a 17,94 tonnellate nel periodo, in calo del 3,84% rispetto all'anno scorso. A causa dei prezzi elevati dell'oro, la domanda di consumo di gioielli in oro e' rimasta debole nel primo trimestre, sebbene la situazione geopolitica complessa e imprevedibile e l'incertezza economica abbiano rafforzato il ruolo dell'oro come copertura e riserva di valore, spingendo la domanda di lingotti e monete d'oro come beni d'investimento, ha affermato l'associazione.