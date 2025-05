Cina | potenziate politiche per migliorare esperienze di viaggio e shopping dei visitatori stranieri

© Romadailynews.it - Cina: potenziate politiche per migliorare esperienze di viaggio e shopping dei visitatori stranieri Cina, l’1 maggio 2025. Il 27 aprile, la Cina ha introdotto un nuovo pacchetto di misure volto a ottimizzare ulteriormente la politica di rimborso fiscale all’uscita e a stimolare la spesa turistica in entrata. Le misure, annunciate dal ministero del Commercio e da altri cinque dipartimenti governativi, includono l’abbassamento della soglia minima di acquisto per ottenere i rimborsi, l’aumento del tetto massimo per i rimborsi in contanti, l’espansione della rete di negozi aderenti e l’ampliamento della gamma di prodotti idonei. Questa ultima iniziativa per migliorare la politica di rimborso fiscale all’uscita si inserisce in una serie di misure gia’ adottate dalla Cina per facilitare l’ottenimento dei visti, i pagamenti e l’alloggio per i turisti stranieri, dimostrando ulteriormente l’impegno del Paese verso l’apertura. 🔗 Turisti dall’Australia posano per delle foto al parco del Tiantan (Tempio del Cielo) a Pechino, capitale della, l’1 maggio 2025. Il 27 aprile, laha introdotto un nuovo pacchetto di misure volto a ottimizzare ulteriormente la politica di rimborso fiscale all’uscita e a stimolare la spesa turistica in entrata. Le misure, annunciate dal ministero del Commercio e da altri cinque dipartimenti governativi, includono l’abbassamento della soglia minima di acquisto per ottenere i rimborsi, l’aumento del tetto massimo per i rimborsi in contanti, l’espansione della rete di negozi aderenti e l’ampliamento della gamma di prodotti idonei. Questa ultima iniziativa perla politica di rimborso fiscale all’uscita si inserisce in una serie di misure gia’ adottate dallaper facilitare l’ottenimento dei visti, i pagamenti e l’alloggio per i turisti, dimostrando ulteriormente l’impegno del Paese verso l’apertura. 🔗 Romadailynews.it

Cina: imprese private adottano produzione intelligente per migliorare efficienza produttiva - A Rizhao, citta’ costiera nella provincia cinese orientale dello Shandong, alcune imprese private stanno adottando la produzione intelligente per migliorare l’efficienza produttiva e la qualita’ dei prodotti. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5970062/5970062/2025-03-09/cina-imprese-private-adottano-produzione-intelligente-per-migliorare-efficienza-produttiva Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: ministro, introdurra’ nuove politiche di sostegno se necessarie per stabilizzare commercio estero - La Cina accelerera’ gli sforzi per ricercare e riservare nuove politiche di sostegno per stabilizzare il commercio estero, politiche che saranno introdotte tempestivamente quando necessario, ha dichiarato oggi il ministro del Commercio Wang Wentao in una conferenza stampa. Le politiche mirano ad affrontare le sfide piu’ urgenti e a promuovere uno sviluppo commerciale di alta qualita’, ha dichiarato Wang, sottolineando gli sforzi a tutto campo per stabilizzare il commercio estero. 🔗romadailynews.it

Come migliorare le politiche italiane sull’Asia centrale - La conferenza ministeriale “1+5-Italia-Asia Centrale” ospitata a Roma lo scorso anno è stata una pietra miliare, sia per contribuire alla stabilità regionale favorendo la piena espressione delle potenzialità della regione, sia per continuare a distendere la strategia del governo italiano in un’area altamente strategica come l’Asia centrale. Questa la premessa per comprendere al meglio cosa l’Italia si aspetta dal rafforzamento del partenariato con l’Asia Centrale e con i Paesi dell’area in settori di importanza fondamentale per il futuro come l’energia, la connettività e le infrastrutture. 🔗formiche.net

La Cina intensifica le politiche economiche per affrontare le sfide esterne - La Cina deve mettere in campo politiche macroeconomiche più attive e attuarle in modo tempestivo, dato che gli shock esterni hanno messo a dura prova la stabilizzazione economica del paese. 🔗laregione.ch

Cina, nuovo piano speciale per "incrementare vigorosamente i consumi" - (Teleborsa) - La Cina ha annunciato un "Piano d'azione ... portata dei paesi unilaterali senza visto e ottimizzare e migliorare la politica di ingresso regionale senza visto - si legge nel documen ... 🔗borsaitaliana.it

Cina: funzionario, Paese fiducioso di raggiungere obiettivi di sviluppo per intero anno - Grazie alle ampie riserve politiche e al sufficiente margine di manovra politica, la Cina e’ pienamente fiduciosa di raggiungere gli obiettivi e i compiti di sviluppo economico e sociale di ... 🔗romadailynews.it