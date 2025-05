Cina | guidare a strapiombo su una scogliera a Chongqing

Chongqing, in Cina, percorre una strada a strapiombo su una scogliera!

Cina-Italia: aziende collaborano per guidare innovazione in tecnologia di nuove energie - Il China Iron & Steel Research Institute Group (CISRI) e la multinazionale italiana RINA ieri hanno firmato a Pechino un accordo di cooperazione per rafforzare la collaborazione nell’innovazione tecnologica nel settore delle nuove energie, secondo il CISRI. In base all’accordo, le due parti si concentreranno sui settori energetici chiave e sulle esigenze tecnologiche critiche dei materiali e stabiliranno una piattaforma di cooperazione internazionale dedicata alla ricerca, alla valutazione e all’applicazione ingegneristica dei materiali avanzati. 🔗romadailynews.it

Germania: esperto auto esorta cooperazione con Cina per guidare mercato globale EV - Un esperto tedesco di auto sottolinea che il Salone dell’auto di Shanghai e’ il piu’ importante al mondo, in quanto riflette la leadership della Cina nei veicoli elettrici (EV) e nella tecnologia delle batterie. Sottolinea la necessita’ di una cooperazione tra Cina e Germania, combinando innovazione e ingegneria per il successo reciproco. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www. 🔗romadailynews.it

Cina: presidente Bosch, si manterra’ impegno a lungo termine verso Paese hub di innovazione - Il presidente di Bosch, Stefan Hartung, ha ribadito l’impegno a lungo termine del colosso industriale tedesco nei confronti della Cina, definendo il Paese un polo di innovazione vitale in un panorama industriale globale in continua evoluzione. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063088/6063088/2025-04-04/cina-presidente-bosch-si-manterra-impegno-a-lungo-termine-verso-paese-hub-di-innovazione Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

