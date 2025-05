Cina | fondatore caffetteria crea spazio accogliente nella metropoli orientale di Shanghai

Conosciuta come la metropoli con il maggior numero di caffetterie al mondo, Shanghai, nella Cina orientale, ospita numerosi locali distintivi. Tra questi c'e' il LamEcri Cafe Bar, che si distingue per le collezioni personali, lo spazio letterario e l'ambiente tranquillo. "Solo grazie alla creativita' e all'originalita' possiamo resistere alla feroce concorrenza nel settore delle caffetterie", ha dichiarato Ye Feng, che ha cofondato il locale nel giugno 2024. Oltre a esporre collezioni personali, Ye e i suoi soci progettano menu', sottobicchieri e tovaglioli con elementi letterari, insieme a prodotti culturali e creativi come borse in tela e tazze da caffe'. Organizzano inoltre regolarmente salotti culturali, trasformando la caffetteria in un accogliente luogo di lettura e socialita'.

