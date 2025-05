Cina | evento popolare di annerimento del viso tenuto nello Yunnan

Un evento tradizionale chiamato "annerimento del viso" si e' tenuto ieri nella contea autonoma Hani di Mojiang, nella citta' di Pu'er, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, durante il quale le persone si augurano buona fortuna spalmando di nero il viso degli altri.

Cina: Guizhou, robot e umani sfilano insieme a evento di moda su terrazzamenti - Indossando abiti con i ricami tradizionali dell'etnia cinese Miao, uomini e robot hanno sfilato su una passerella di legno nella provincia del Guizhou. Hanno camminato insieme con i terrazzamenti di Jiabang come sfondo mozzafiato.

Cina: evento culturale nei campi terrazzati a Congjiang - Gli abitanti di un villaggio partecipano a un evento culturale nei campi terrazzati della contea di Congjiang, nella provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina, il 26 aprile 2025. Qui si sono svolti diversi eventi culturali per mostrare l'agricoltura tradizionale locale e i colorati costumi etnici. Ragazze vestite con costumi etnici partecipano a un evento culturale nella contea di Congjiang, nella provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina, il 26 aprile 2025.

La Repubblica Popolare della Cina è in cima alla Top Ten dei paesi armatori del mondo nel 2025 - È stata pubblicata la classifica delle Top Ten con più navi al mondo nel 2025, la classifica mostra il valore patrimoniale totale delle flotte in servizio e, in ordine, per Stati. La Repubblica Popolare della Cina ha sorpassato il Giappone, e si è aggiudicata il primo posto con un valore complessivo della flotta di 255 miliardi di dollari; inoltre notiamo la Svizzera-senza-mare che entra in classifica con un valore della flotta di 68 miliardi di dollari, il rapporto evidenzia cambiamenti significativi nei valori delle attività e nelle dinamiche di proprietà nell'ultimo anno.

