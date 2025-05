Cina | citta’ illumina il cielo per rendere omaggio ai lavoratori

La citta' di Fuqing, in Cina, ha illuminato la notte di mercoledi' con un impressionante spettacolo di droni e fuochi d'artificio per rendere omaggio ai lavoratori: un tributo mozzafiato alla loro dedizione e al loro contributo. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6141802/6141802/2025-05-03/Cina-citta-illumina-il-cielo-per-rendere-omaggio-ai-lavoratori Agenzia Xinhua

Cina: Chongqing, spettacolo futuristico di droni illumina cielo notturno - La municipalita’ cinese di Chongqing porta le vibrazioni cyberpunk a un livello superiore. Un incredibile spettacolo di droni illumina il cielo notturno, trasformando questa citta’ futuristica in una vera e propria metropoli fantascientifica. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5894788/5894788/2025-02-14/cina-chongqing-spettacolo-futuristico-di-droni-illumina-cielo-notturno Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: prezzi case in citta’ di prima fascia mantengono aumento a gen - I prezzi delle case nelle citta’ cinesi di prima fascia hanno continuato ad aumentare su base mensile a gennaio, hanno mostrato oggi i dati dell’Ufficio nazionale di statistica. Nelle quattro citta’ cinesi di prima fascia, ovvero Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen, i prezzi delle case nuove e di quelle di seconda mano sono aumentati entrambi dello 0,1%. Nelle citta’ di seconda fascia, i prezzi delle case nuove hanno segnato il loro primo aumento dal giugno 2023, con un incremento dello 0,1% rispetto al mese precedente. 🔗romadailynews.it

Cina: ammiriamo la primavera nella Citta’ Proibita - La primavera nella Citta’ Proibita e’ una festa per gli occhi, con i fiori che si intrecciano con luci e ombre. Ogni fiore sembra raccontare una storia del passato. Unitevi a noi in questa visita e immergetevi nel fascino della primavera! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6014045/6014045/2025-03-21/cina-ammiriamo-la-primavera-nella-citta-proibita Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: citta’ illumina il cielo per rendere omaggio ai lavoratori - La citta' di Fuqing, in Cina, ha illuminato la notte di mercoledi' con un impressionante spettacolo di droni e fuochi d'artificio per rendere omaggio ai ... 🔗romadailynews.it

Cina: lanterne illuminano cielo a sud-ovest per Capodanno Dai - La citta’ di Jinghong, nel sud-ovest della Cina, brillava della luce di innumerevoli lanterne che danzavano sopra il fiume Lancang. Gli abitanti del luogo e i viaggiatori si sono uniti per ... 🔗romadailynews.it

Li Yonzheng, la grande Cina raccontata attraverso le piccole storie - Al Mart di Rovereto "Nel profondo di questo deserto", la prima personale in Europa dell'artista cinese che spazia dalla pittura alla videoarte ... 🔗rainews.it