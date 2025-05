© Romadailynews.it - Cina: avvincente sfida del salto della corda a Chongqing

Provate il brivido e il senso di unita’ mentre lonte tentava di saltare 50 corde fatte oscillare simultaneamente da 100 studenti in una scuola a, in. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma614179861417982025-05-03-del--a-Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it