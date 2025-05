Cile rientrata l’allerta tsunami dopo il terremoto nel Passaggio di Drake

© Lidentita.it - Cile, rientrata l'allerta tsunami dopo il terremoto nel Passaggio di Drake rientrata l'allerta tsunami che aveva fatto scattare l'evacuazione preventiva della popolazione lungo la costa meridionale del Cile, nella remota regione di Magallanes. La misura era stata adottata in seguito a un forte terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il Passaggio di Drake, tra Capo Horn e l'Antartide, a una profondità di 10 chilometri.

Terremoto di magnitudo 7.5 nel Sud del Cile: è allerta tsunami - Il 2 maggio 2025, alle 8:58 ora locale, un potente terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito la regione di Magallanes e dell’Antartide Cilena, nell’estremo sud del Cile. L’epicentro è stato localizzato nel Passaggio di Drake, a circa 218 chilometri a sud di Puerto Williams, con un ipocentro a 10 chilometri di profondità. A seguito del sisma, il Servizio Nazionale di Prevenzione e Risposta ai Disastri (Senapred) e il Servizio Idrografico e Oceanografico della Marina cilena (SHOA) hanno emesso un’allerta tsunami, ordinando l’evacuazione preventiva delle zone costiere della regione di Magallanes ... 🔗detectormania.com

Terremoto in Cile, evacuazioni per allerta tsunami - Sono in corso nel sud del Cile le evacuazioni dopo l’allerta tsunami emessa per la scossa di terremoto di magnitudo 7.5 registrata al largo della costa meridionale. A Punta Arenas, situata nella Patagonia cilena e sullo Stretto di Magellano, che collega l’Oceano Atlantico e l’Oceano Pacifico, le strade si sono rapidamente riempite di residenti in cerca di riparo. 🔗lapresse.it

Cile, sisma: revocato allerta tsunami - 18.26 Le autorità cilene hanno revocato l'allerta tsunami e l'evacuazione per la costa della regione di Magellano, nell'estremo Sud del Paese, in seguito a un sisma di magnitudo 7,5 in mare. "L'evacuazione preventiva à terminata e tutti stanno tornando a riprendere le loro attività. Tutti i settori iniziano a funzionare normalmente, ad eccezione di tutte le attività economiche sulla costa", ha dichiarato Juan Carlos Andrade, direttore dell'agenzia statale per la gestione dei disastri nella regione di Magellano. 🔗servizitelevideo.rai.it

