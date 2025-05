Ciclo idrico ok allo studio | Usare le acque reflue del Petrolchimico

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclo idrico, ok allo studio: "Usare le acque reflue del Petrolchimico" Ciclo idrico. A un anno esatto di distanza, il primo risultato concreto: l’elaborazione di uno studio che, di fatto, permetterà di adoperare le acque reflue – al momento scaricate nel Volano – per il Ciclo produttivo degli impianti di piazzale Donegani. Sembra essere proprio questo l’orientamento assunto dall’amministrazione che, per bocca del vicesindaco e assessore all’Ambiente Alessandro Balboni (suo il dossier fin dagli albori), mette a fuoco le tre soluzioni emerse dallo studio di fattibilità realizzato dall’Autorità di Bacino distrettuale del Po, Università di Ferrara e Università politecnica delle Marche."L’obiettivo di questo progetto – spiega Balboni (nella foto con Alessio Stabellini) – sarebbe quello di ‘collegare’ il depuratore di acqua cittadino all’impianto Petrolchimico, convogliando proprio la le acque reflue adoperandole come risorsa per il Ciclo produttivo. 🔗 Un anno fa la firma del protocollo d’intesa per la valorizzazione del Polo Chimico, con un focus in particolare sul revamping del. A un anno esatto di distanza, il primo risultato concreto: l’elaborazione di unoche, di fatto, permetterà di adoperare le– al momento scaricate nel Volano – per ilproduttivo degli impianti di piazzale Donegani. Sembra essere proprio questo l’orientamento assunto dall’amministrazione che, per bocca del vicesindaco e assessore all’Ambiente Alessandro Balboni (suo il dossier fin dagli albori), mette a fuoco le tre soluzioni emerse ddi fattibilità realizzato dall’Autorità di Bacino distrettuale del Po, Università di Ferrara e Università politecnica delle Marche."L’obiettivo di questo progetto – spiega Balboni (nella foto con Alessio Stabellini) – sarebbe quello di ‘collegare’ il depuratore di acqua cittadino all’impianto, convogliando proprio la leadoperandole come risorsa per ilproduttivo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

Dal ciclo idrico al teleriscaldamento: Hera pronta a investire 220 milioni di euro - Nella mattina di mercoledì 9, al Training Center di Hera a Ferrara, il presidente esecutivo Cristian Fabbri e l'amministratore delegato Orazio Iacono hanno presentato ai sindaci e agli amministratori dei 17 Comuni serviti del Ferrarese il Piano industriale 2024-2028 del Gruppo, con un focus sui... 🔗ferraratoday.it

I pionieri nello studio dell’intelligenza artificiale ospiti del ciclo d’incontri Lab aperto di Rimini - Che sia una rivoluzione non è certo una novità, quello dell’Intelligenza Artificiale è un cambiamento tecnologico epocale, del tutto simile all’avvento del web. Per conoscerne meglio le opportunità, oltre ai rischi, il laboratorio aperto Tiberio di Rimini ha organizzato una serie di workshop e... 🔗riminitoday.it

TFA Sostegno X ciclo: corso di preparazione per prova preselettiva, scritto e orale + simulatore preselettiva, esempi prova scritta + libro “Studio rapido” - Corso online Oltre 90 ore di video lezioni, oltre 500 pagine di materiali didattici, più di 100 test ufficiali degli anni precedenti per preselettiva e scritto già svolti, contenuti utili per tutte le prove (preselettiva, scritto e orale). In aggiunta un simulatore con 5000 quesiti per prepararsi alla prova preselettiva e 80 esempi di prova […] L'articolo TFA Sostegno X ciclo: corso di preparazione per prova preselettiva, scritto e orale + simulatore preselettiva, esempi prova scritta + libro “Studio rapido” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ciclo idrico, ok allo studio: Usare le acque reflue del Petrolchimico; Il Servizio Idrico non cambia: presidente e cda restano in prorogatio. Bilancio ok all'unanimità; Community Valore Acqua per l'Italia; Milano, MM verso la fusione con Cap Verso, l’utility lombarda dell’acqua. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ciclo idrico, ok allo studio: "Usare le acque reflue del Petrolchimico" - Un anno fa la firma del protocollo d’intesa per la valorizzazione del Polo Chimico, con un focus in particolare sul revamping del ciclo idrico. A un anno esatto di distanza, il primo risultato concret ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Gestione dell’acqua e depurazione in Calabria: a Catanzaro una giornata tecnica sul futuro del ciclo idrico - L’incontro, che vedrà la presenza di esperti e istituzioni del settore, esplorerà le sfide e le opportunità legate alla sostenibilità del ciclo idrico integrato, dalle ... 🔗strettoweb.com