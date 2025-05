Ciclismo | la Gran Fondo della Versilia a Viareggio

Viareggio, 3 maggio 2025 - Il quartier generale della 27esima Gran Fondo della Versilia in programma domenica 4 maggio, è quello della Cittadella del Carnevale. Qui si svolgeranno tutte le operazioni preliminari di ritrovo a cura della Tuscany Legend la società lucchese organizzatrice della gara, e sarà anche il luogo del pasta party al termine della manifestazione e dove si svolgeranno le premiazioni finali. Due i percorsi per la medio e la GranFondo che sono stati rinnovati e che offrono percorsi equilibrati e adatti alle caratteristiche di velocisti e scalatori. Il percorso della medio Fondo è lungo 72 km con un dislivello di 1.200 metri, con tre tratti cronometrati.Il tracciato della Gran Fondo è invece di 105 chilometri per 1.920 metri di dislivello e quattro tratti cronometrati. Si tratta in pratica di altrettante cronoscalate inserite nella manifestazione, lungo le salite di Capriglia, Monteggiori, Pedona e Fiano Loppeglia.

