Ciclismo Giro di Romandia 2025 | quarta tappa e maglia a Lenny Martinez

Lenny Martinez (Bahrain Victorious) vince la quarta tappa del Giro di Romandia 2025. Il ciclista spagnolo primeggia nei 118 km da Sion a Thyon 2000. Battuto al foto finish Joao Almeida. Terzo classificato Lorenzo Fortunato. L'azzurro dell'Team Astana guadagna anche la seconda posizione della classifica generale, dietro proprio a Lenny Martinez. LA corsa prosegue domani con la quinta tappa.

La top ten di giornata

Lenny Martinez (Bahrain Victorious) 3h42'46"
Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) +00?
Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) +29?
Jay Vine (UAE Team Emirates XRG) +31?
Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) +31?
Cristian Rodriguez (Arkèa B&B Hotels) +1'11"
Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) +1'13"
Jorgen Nordhagen (Team Visma Lease a Bike) +1'17"
Sergio Higuita (XDS Astana Team) +1'29"
William Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) +1'29"

La classifica generale aggiornata

Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) 16h29'56"
Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) +2?
João Almeida (UAE Team Emirates – XRG) +3?
Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) +32?
Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) +54?
Carlos Rodriguez (Arkèa B&B Hotels) +54?
Juan Pedro López(Lidl-Trek) +1'06"
Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) +1'37"
Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) +1'41"
Cristian Rodriguez (Arkéa B&B Hotels) +1'46"

