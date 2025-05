Ciclismo | a Stabbia il Campionato provinciale fiorentino juniores

Stabbia di Cerreto Guidi (Firenze), 3 maggio 2025 - Tra i 113 iscritti dell'odierno 61° Gp Artigianato e Commercio Stabbiese, gara juniores che ricorda anche Antonj Orsani, figura il giapponese Koshi Narita primo atleta del Sol Levante a vincere una gara ciclistica in Toscana, quella del Primo Maggio in Valdichiana. Un motivo in più di interesse per la corsa del G.S. Stabbia Ciclismo del presidente Luciano Benvenuti, valevole come Campionato provinciale, che presenta la novità del circuito da ripetere 8 volte ma in senso inverso rispetto al passato, ovvero da Stabbia a Lazzeretto, Cerreto Guidi, Poggio Tempesti, Stabbia. L'anello è lungo 14 km e mezzo, e la lunghezza della corsa è di 116 km. Il ritrovo al Circolo 23 Agosto di via Francesca, zona di arrivo della gara, con partenza alle ore 15 e conclusione poco dopo le 17,30.

