Ciao Zanna suonerai dal cielo

© Ilrestodelcarlino.it - "Ciao Zanna, suonerai dal cielo" Zanna", Giovanni Zanella (nella foto piccola), scomparso a 53 anni. Sulla bara la sciarpa dell’Atletico Delta, dove milita il figlio ventenne Niccolò, accompagnata da una folta rappresentanza dei compagni di squadra con la maglia blu. La messa è stata accompagnata dal coro di San Martino diretto dal vicesindaco Francesco Fabbri e nell’omelia Don Marco Polmonari ha richiamato il vangelo di Luca dove i discepoli mentre stavano andando verso una città non si accorsero che Gesù era con loro. Con questa lettura ha ricordato che Gesù è sempre al fianco nostro per accompagnarci "in questo pellegrinaggio della speranza, nel destino che Dio ha preparato per ognuno di noi. 🔗 La piazza ha iniziato a riempirsi molto prima per poi defluire, nella maggior parte, all’interno della chiesa fino a saturarla. Era la folla che ieri pomeriggio a Codigoro ha salutato "", Giovanni Zanella (nella foto piccola), scomparso a 53 anni. Sulla bara la sciarpa dell’Atletico Delta, dove milita il figlio ventenne Niccolò, accompagnata da una folta rappresentanza dei compagni di squadra con la maglia blu. La messa è stata accompagnata dal coro di San Martino diretto dal vicesindaco Francesco Fabbri e nell’omelia Don Marco Polmonari ha richiamato il vangelo di Luca dove i discepoli mentre stavano andando verso una città non si accorsero che Gesù era con loro. Con questa lettura ha ricordato che Gesù è sempre al fianco nostro per accompagnarci "in questo pellegrinaggio della speranza, nel destino che Dio ha preparato per ognuno di noi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Ciao Maschio riparte da Marrazzo, Papaleo e Zazzaroni - Sono l’ex conduttore e politico Piero Marrazzo, l’attore e regista Rocco Papaleo e il giornalista sportivo, nonché giurato di Ballando con le Stelle, Ivan Zazzaroni i primi tre ospiti della sesta edizione di Ciao Maschio. Domani, in seconda serata su Ra1 dopo l’appuntamento con Ne Vedremo delle Belle, Nunzia De Girolamo riapre il suo salotto alla ‘scoperta dell’universo maschile’ con qualche novità. 🔗davidemaggio.it

Roma, a piazza del Popolo la manifestazione per l’Europa. Gentiloni plaude al riarmo: “Decisione storica”. La gente sotto il palco canta “Bella ciao” - Si riunisce la “piazza grande” per l’Europa. Sono attese 15.000 persone. Il via alle 15 ma la piazza è già pronta e prima che tutto cominci è stato intonata tra la folla ‘bella ciao’. La manifestazione è promossa dai sindaci di 14 città che hanno raccolto l’appello del giornalista e scrittore Michele Serra dalle colonne di Repubblica. Sarà lui ad aprire gli interventi L'articolo Roma, a piazza del Popolo la manifestazione per l’Europa. 🔗ilfattoquotidiano.it

Elisabetta Canalis, colazione in lingerie e corpo scolpito: “Ciao Milano” - C’è qualcosa di magnetico in Elisabetta Canalis quando torna in Italia. Forse è il fascino di una bellezza che non teme il tempo, forse è la libertà con cui si mostra per quella che è: una donna consapevole, ironica, sexy e mai scontata. In queste ore ha acceso Instagram con una serie di scatti che raccontano il suo arrivederci a Milano: una lingerie fucsia, un piatto di uova e verdure in mano, gambe accavallate e sorriso smagliante. 🔗dilei.it

Se ne parla anche su altri siti

Ciao Zanna, suonerai dal cielo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online