CIA Campania protagonista a Campania Alleva

Campania protagonista a Campania Alleva 2025 con incontri, degustazioni, vendita di prodotti tipici e focus sulle aree interne e la zootecnia regionale.Anche quest'anno CIA Campania parteciperà a Campania Alleva, la più grande fiera zootecnica del Sud Italia, in programma da venerdì 9 a domenica 11 maggio a Benevento presso l'Area Cecas.Nello stand istituzionale n° 327 per tutti e tre i giorni ci saranno consulenze, incontri, workshop e approfondimenti su temi riguardanti il territorio e non solo; sabato pomeriggio invece, alle ore 15:00, nella sala convegni si parlerà di Aree Interne, aree protette, Bio distretti e CSR Campania Filiera per la Zootecnia delle aree interne.Sempre allo stand n° 327 nel corso della tre giorni vendita dei prodotti tipici delle aziende CIA con l'iniziativa 'la Spesa in Campagna' che valorizza i territori, la filiera corta e la qualità dei prodotti agricoli.

