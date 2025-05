Ci sono tre grossi leoni e due cerchi bianchi in Campo Santa Maria Formosa

© Veneziatoday.it - Ci sono tre grossi leoni e due cerchi bianchi in Campo Santa Maria Formosa Campo Santa Maria Formosa, quantomeno nel suo lato sud, dietro la chiesa, ha cambiato volto: tre grossi leoni (due in particolare posizionati nell'area di transito dei flussi turistici e non, verso Rugagiuffa) presidiano l'area, mentre due panche bianche circolari, molto impattanti. 🔗 Da due giorni, quantomeno nel suo lato sud, dietro la chiesa, ha cambiato volto: tre(due in particolare posizionati nell'area di transito dei flussi turistici e non, verso Rugagiuffa) presidiano l'area, mentre due panche bianche circolari, molto impattanti. 🔗 Veneziatoday.it

