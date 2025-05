Ci sono due indagati per la morte della cagnolina Timida a Siracusa

© Agi.it - Ci sono due indagati per la morte della cagnolina Timida a Siracusa Siracusa hanno identificato e denunciato con l'accusa di uccisione di animali e danneggiamento un 48enne, con precedenti penali per droga e reati contro il patrimonio, e un 26enne. Entrambi, residenti a Siracusa, sono ritenuti responsabili della morte di Timida, una cagnolina di quartiere, trovata senza vita sui binari poco più di due settimane fa in via Lido Sacramento, zona balneare a sud di Siracusa. Secondo il racconto di una testimone, come riferito dalla Lega antivivisezionista che ha presentato la denuncia insieme all'Enpa, ente nazionale per la protezione degli animali, i due uomini sarebbero arrivati in auto e dopo essere scesi dal veicolo hanno distrutto le cucce di Timida, 14 anni, e Tommy, 12 anni, iscritti all'anagrafe come animali di quartiere, accuditi dall'associazione Balzoo di Siracusa. 🔗 AGI - I carabinieri dihanno identificato e denunciato con l'accusa di uccisione di animali e danneggiamento un 48enne, con precedenti penali per droga e reati contro il patrimonio, e un 26enne. Entrambi, residenti aritenuti responsabilidi, unadi quartiere, trovata senza vita sui binari poco più di due settimane fa in via Lido Sacramento, zona balneare a sud di. Secondo il racconto di una testimone, come riferito dalla Lega antivivisezionista che ha presentato la denuncia insieme all'Enpa, ente nazionale per la protezione degli animali, i due uomini sarebbero arrivati in auto e dopo essere scesi dal veicolo hanno distrutto le cucce di, 14 anni, e Tommy, 12 anni, iscritti all'anagrafe come animali di quartiere, accuditi dall'associazione Balzoo di. 🔗 Agi.it

