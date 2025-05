Chiusi gli scavi per la galleria del Brennero in Italia | sarà il tunnel ferroviario più lungo al mondo

Milano, 3 maggio 2025 – Ultimati gli scavi in Italia per la galleria di base del Brennero, il tunnel ferroviario più lungo al mondo. Il consorzio di imprese guidato da Webuild per conto di BBT SE, controllata per la parte Italiana da RFI (Gruppo FS Italiane), tramite la società TFB (tunnel ferroviario del Brennero), ha concluso i lavori nella galleria di linea ovest attraverso la tunnel Boring Machine (TBM) 'Flavia', che ha scavato sotto le Alpi per il lotto Mules 2-3, raggiungendo il confine con l'Austria. La galleria di linea est era già stata completata nel 2023, e i lavori sul lotto Mules 2-3 si attestano così ad un avanzamento complessivo superiore al 95%. La galleria di base del Brennero, una volta terminata con i suoi 64 chilometri complessivi, ridisegnerà il trasporto tra Italia ed Austria, potenziando la mobilità sostenibile in Europa e riducendo l'impatto ambientale dei trasporti nell'area alpina.

