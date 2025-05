China chooses bishops and fires a missile at the Conclave

China on the appointment of bishops has already entered into the general pre-Conclave discussions. All the more reason to talk about it now, because while the cardinals in Rome are preparing to elect the new Pope, on the other side of the world the Party is seizing the opportunity to appoint two bishops: one as an auxiliary in Shanghai, the other in Henan province. Asia News reports the news, adding that the procedure was carried out - once again - in total violation of the agreement signed between Beijing and Rome. The method is always the same: assemblies of well-chosen priests, religious and laity are convened to ratify decisions handed down from above. And it is always about approving the only name proposed.

