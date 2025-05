Chieti recuperate dopo 50 ore le salme dei vigili del fuoco

© Lapresse.it - Chieti, recuperate dopo 50 ore le salme dei vigili del fuoco vigili del fuoco Nico Civitella ed Emanuele Capone, morti lo scorso 30 aprile scivolando in una forra dell’Avello a Pennapiedimonte, in provincia di Chieti. Lo annuncia la sindaca di Pennapiedimonte, Rosalina Di Giorgio. Il recupero è avvenuto “dopo quasi 70 ore dall’avvio delle ricerche e a oltre 50 ore dall’individuazione dei corpi”, sottolinea la sindaca, spiegando che le salme “verranno ora trasferite all’obitorio dell’Ospedale Civile di Chieti. Le salme sono state raggiunte nel primo pomeriggio di oggi da una squadra specializzata nel soccorso in forra del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. I tentativi di accesso da monte, effettuati nei giorni scorsi, si erano rivelati impraticabili a causa delle condizioni relative alla portata della forra. 🔗 Sono stati recuperati i corpi dei duedelNico Civitella ed Emanuele Capone, morti lo scorso 30 aprile scivolando in una forra dell’Avello a Pennapiedimonte, in provincia di. Lo annuncia la sindaca di Pennapiedimonte, Rosalina Di Giorgio. Il recupero è avvenuto “quasi 70 ore dall’avvio delle ricerche e a oltre 50 ore dall’individuazione dei corpi”, sottolinea la sindaca, spiegando che le“verranno ora trasferite all’obitorio dell’Ospedale Civile di. Lesono state raggiunte nel primo pomeriggio di oggi da una squadra specializzata nel soccorso in forra del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. I tentativi di accesso da monte, effettuati nei giorni scorsi, si erano rivelati impraticabili a causa delle condizioni relative alla portata della forra. 🔗 Lapresse.it

