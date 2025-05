Chiara Tramontano la sorella di Giulia ha scritto un libro dedicato alla sua storia Non smetterò mai di cercarti | Disponibile dal 13 maggio

Non smetterò mai di cercarti è libro scritto da Chiara Tramontano, sorella di Giulia Tramontano, la ragazza incinta e barbaramente uccisa dal suo compagno, Alessandro Impagnatiello, a Senago. La sorella di Giulia Tramontano ha deciso di scrivere un libro: Non smetterò mai di cercarti. Chiara Tramontano dedica il libro alla sorella Giulia e al piccolo Thiago, la ragazza uccisa il 27 maggio 2023 dal compagno Alessandro Impagnatiello a Senago. L'annuncio arriva direttamente da Chiara, tramite il suo account Instagram: "Ho passato due anni a cercare risposte, a immaginare altri finali, a ricostruire pezzi di te per non crollare. Poi ho scelto di raccontare tutto, mettendomi a nudo e scrivendo un libro per te".

Chiara Tramontano: «Mia sorella Giulia la cercavo viva, poi ho capito. Finché altre donne continueranno a morire, il mio dolore non finirà» - Parla Chiara Tramontano, la sorella della giovane massacrata dal fidanzato Impagnatiello il 27 maggio 2023, mentre era in attesa del figlio Thiago. L’assassino è stato condannato all’ergastolo, ma ha presentato ricorso contro la sentenza: «Un giorno potrebbe rifarsi una vita. Giulia, invece, resta sotto terra» 🔗vanityfair.it

Giulia Tramontano, esce il libro della sorella Chiara: “Non accetto una vita senza di te” - Milano – "Ho passato due anni a cercare risposte, a immaginare altri finali, a ricostruire pezzi di te per non crollare. Poi ho scelto di raccontare tutto, mettendomi a nudo e scrivendo un libro per te". Con queste parole Chiara Tramontano, sorella di Giulia, annuncia su Instagram l'uscita il prossimo 13 maggio di un volume dedicato alla storia della 29enne, incinta al settimo mese, uccisa il 27 maggio del 2023 dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo in primo grado a Milano. 🔗ilgiorno.it

Chiara Tramontano: «Dopo la morte di mia sorella Giulia cerco di non sentirmi in colpa nell'andare avanti mentre i miei genitori restano indietro schiacciati dal peso della sua mancanza» - Parla Chiara Tramontano, la sorella della giovane massacrata dal fidanzato Impagnatiello il 27 maggio 2023, mentre era in attesa del figlio Thiago. L’assassino è stato condannato all’ergastolo, ma ha presentato ricorso contro la sentenza: «Un giorno potrebbe rifarsi una vita. Giulia, invece, resta sotto terra» 🔗vanityfair.it

In memoria di Giulia Tramontano e Thiago, un viaggio nel dolore: “La tua bellezza distrutta da mani violente, noi lacerati per sempre” - “Non smetterò mai di cercarti” è il titolo del libro scritto dalla sorella Chiara: “Avrei voluto salvarti”. Il fidanzato Alessandro Impagnatiello condannato all’ergastolo ha fatto ricorso in Appello ... 🔗msn.com

Giulia Tramontano, la sorella Chiara scrive un libro sul femminicidio: «Avrei voluto salvarti, dirti "buon compleanno"» - Giulia Tramontano avrebbe spento 31 candeline oggi, venerdì 2 maggio. Eppure la giovane è stata brutalmente uccisa a 29 anni a Senago (Milano) dal compagno Alessandro ... 🔗ilmattino.it

La sorella di Giulia Tramontano le dedica un libro: “Mi sono messa a nudo per te” - BOLOGNA – Un libro in cui mettere tutti i pensieri che in questi due anni hanno accompagnato la sofferenza di Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa incinta a sette mesi dal suo compagno Alessan ... 🔗dire.it