Chiara Ferragni clamoroso | il messaggio a Giulia De Lellis e Tony Effe

© Liberoquotidiano.it - Chiara Ferragni, clamoroso: il messaggio a Giulia De Lellis e Tony Effe Giulia De Lellis e il compagno Tony Effe hanno da poco rivelato sui social di essere in attesa del loro primo figlio: sarà una bambina e si chiamerà Priscilla. L’influencer partorirà in autunno, e la notizia ha subito raccolto l’entusiasmo dei fan e di diversi volti noti dello spettacolo.Tra i tanti auguri ricevuti, ha attirato particolare attenzione il gesto social di Chiara Ferragni, che ha lasciato un cuore sotto i post di entrambi i futuri genitori. Un segnale che non è passato inosservato, soprattutto perché i rapporti tra la Ferragni e la coppia non sono mai stati particolarmente distesi.Con Giulia, in particolare, i rapporti si sarebbero raffreddati da tempo. “Credo che lei ci sia rimasta male perché una volta ho pubblicato tra le stories una battuta di Selvaggia Lucarelli che mi fece molto ridere”, aveva spiegato De Lellis a Fanpage, riferendosi a un episodio social in cui Chiara smise di seguirla. 🔗 Dee il compagnohanno da poco rivelato sui social di essere in attesa del loro primo figlio: sarà una bambina e si chiamerà Priscilla. L’influencer partorirà in autunno, e la notizia ha subito raccolto l’entusiasmo dei fan e di diversi volti noti dello spettacolo.Tra i tanti auguri ricevuti, ha attirato particolare attenzione il gesto social di, che ha lasciato un cuore sotto i post di entrambi i futuri genitori. Un segnale che non è passato inosservato, soprattutto perché i rapporti tra lae la coppia non sono mai stati particolarmente distesi.Con, in particolare, i rapporti si sarebbero raffreddati da tempo. “Credo che lei ci sia rimasta male perché una volta ho pubblicato tra le stories una battuta di Selvaggia Lucarelli che mi fece molto ridere”, aveva spiegato Dea Fanpage, riferendosi a un episodio social in cuismise di seguirla. 🔗 Liberoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Solo Chiara Ferragni”. Fedez a Sanremo, spunta soltanto ora il clamoroso retroscena - “7 giorni con Fedez: la verità dietro al suo Sanremo” è il video pubblicato dallo youtuber Alessandro Della Giusta, che ha documentato da vicino la partecipazione del rapper milanese alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, dove si è esibito con il brano “Battito”, classificandosi quarto. Nel video, emerge una delle tensioni più forti vissute da Fedez. Dopo che Fabrizio Corona aveva pubblicato un video in cui si parlava dei presunti tradimenti di Chiara Ferragni, Fedez non ha nascosto il suo disappunto: «Ti avevo chiesto di non far uscire quel video su Chiara, sei un infame». 🔗thesocialpost.it

Chiara Ferragni, la rinascita dopo la bufera mediatica. Il messaggio sui social: “Ecco da dove ripartirò” - Chiara Ferragni torna proprietaria di Fenice srl al 99%, il messaggio commovente ai follower: “Non è una questione di quote, ma un inizio”. Chiara Ferragni, la rinascita dopo la bufera mediatica. Il messaggio sui social: “Ecco da dove ripartirò” (Ansa Foto) – notizie.comLa notizia era nell’aria da un po’ e oggi è ufficiale: a darla è stata la diretta interessata utilizzando il mezzo di comunicazione più potente per lei. 🔗notizie.com

Il criptico messaggio di Chiara Ferragni durante la finale di Sanremo (risposta a Fedez?) - Era ancora in corso la finale di Sanremo 2025 quando Chiara Ferragni ha pubblicato una storia Instagram che, alla luce delle vicende degli ultimi giorni, è sembra aperta a una certa interpretazione. Com'è noto, infatti, Fedez oltre al brano Battito, si è esibito con la rivisitazione di Bella... 🔗milanotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Chiara Ferragni, clamoroso: il messaggio a Giulia De Lellis e Tony Effe | .it; Chiara Ferragni, la bordata di Pino Insegno | .it; Chiara Ferragni, scatta il ‘blitz’ social (clamoroso) della famiglia Tronchetti: “Video cancellati. Sono furiosi”; Corona-Ferragni, nuovo capitolo della faida. “Mi ci pulisco...”, il gesto clamoroso. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Chiara Ferragni e il messaggio sui femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula: «La canzone di Giulia Mei dovrebbe essere un inno». Il testo - L'influencer ha pubblicato su Instagram alcune strofe del brano di Giulia Mei che parla di violenza sulle donne e di parità di genere Chiara Ferragni ... lancia un forte messaggio contro la ... 🔗leggo.it

Chiara Ferragni ora è socia di maggioranza del suo brand: "Mi assumo il peso di decidere" - Da oggi, Chiara Ferragni è ufficialmente socia di maggioranza del suo brand. Suo il 99% delle quote: ecco l'annuncio sui social. 🔗gazzetta.it

"È la scelta...". Ecco perché Ferragni è azionista di maggioranza: c'entrano 6milioni di euro - L'imprenditrice ha messo in piedi uno storytelling dal quale traspare la scelta volontaria di acquisire tutte le quote della sua società ma la realtà è un po' diversa ... 🔗msn.com