Chi sono Mouat e Dodds gli avversari di Constantini Mosaner nella finale dei Mondiali di curling misto

© Oasport.it - Chi sono Mouat e Dodds, gli avversari di Constantini/Mosaner nella finale dei Mondiali di curling misto Mouat e Jennifer Dodds a sfidare l’Italia di Stefania Constantini ed Amos Mosaner nella finalissima dei Mondiali 2025 di curling, specialità doppio misto: sarà la sfida tra la coppia iridata nel 2021 e quella che ha vinto le Olimpiadi del 2022.Gli scozzesi Bruce Mouat e Jennifer Dodds hanno conquistato il titolo iridato nella specialità nel 2021, rappresentando poi la Gran Bretagna alle Olimpiadi nel 2022, chiudendo ai piedi del podio la manifestazione vinta, come detto, dagli azzurri, che nell’occasione sono rimasti imbattuti lungo tutto il torneo.I due scozzesi, però, hanno vinto molto anche con i rispettivi quartetti di genere: Mouat ha conquistato l’argento alle Olimpiadi di Pechino 2022, centrando il titolo iridato nel 2023 e nel 2025, dopo l’argento del 2021 ed il bronzo del 2018. 🔗 Sarà la Scozia di Brucee Jennifera sfidare l’Italia di Stefaniaed Amosfinalissima dei2025 di, specialità doppio: sarà la sfida tra la coppia iridata nel 2021 e quella che ha vinto le Olimpiadi del 2022.Gli scozzesi Brucee Jenniferhanno conquistato il titolo iridatospecialità nel 2021, rappresentando poi la Gran Bretagna alle Olimpiadi nel 2022, chiudendo ai piedi del podio la manifestazione vinta, come detto, dagli azzurri, che nell’occasionerimasti imbattuti lungo tutto il torneo.I due scozzesi, però, hanno vinto molto anche con i rispettivi quartetti di genere:ha conquistato l’argento alle Olimpiadi di Pechino 2022, centrando il titolo iridato nel 2023 e nel 2025, dopo l’argento del 2021 ed il bronzo del 2018. 🔗 Oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chi sono gli amici e chi gli avversari nell’Indo-Pacifico? Report Ispi - Nel cuore della competizione globale per il futuro dell’ordine internazionale, l’Indo-Pacifico si impone come il nuovo epicentro delle alleanze strategiche, delle tensioni geopolitiche e delle sfide alla stabilità. In una regione segnata dall’ascesa assertiva della Cina, dalla minaccia nucleare nordcoreana e dalle nuove convergenze tra Mosca, Pechino e Pyongyang, le grandi potenze – dagli Stati Uniti al Giappone, passando per i partner europei – rispondono con una rete sempre più fitta di cooperazioni flessibili e mirate. 🔗formiche.net

Marcia, Stano e Fortunato nella 20km di Taicang: quali sono gli avversari più pericolosi - Senza Brian Pintado, campione olimpico di Parigi, ma con Caio Bonfim, il brasiliano che si è messo al collo l’argento alle ultime Olimpiadi. Ma soprattutto con Massimo Stano, campione a cinque cerchi di Tokyo 2020. Cast di primissimo piano nella 20 km al Chinese Race Walking Grand Prix di Taicang, tappa classica della marcia internazionale, in programma nella giornata di sabato. Stano è pronto per quella che sarà la sua prima uscita dell’anno al termine di un paio di mesi di allenamento in Giappone. 🔗sportface.it

Gli avversari Il tecnico Stroppa è consapevole delle difficoltà che la sua squadra incontrerà sotto le Apuane. "Sono tignosi e giocano un buon calcio» - Il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa (nella foto) si è soffermato ieri in conferenza stampa su quelle che potranno essere le insidie che la sua squadra troverà a Carrara. "Innanzitutto tecniche perché la Carrarese è una squadra tignosa che sa fare e sa lavorare. Ha giocatori che agonisticamente ti mettono in difficoltà perché fanno la lotta. Oltre a questo c’è di più perché giocano anche un buon calcio e sono molto verticali e molto fisici in avanti. 🔗sport.quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Chi sono Mouat e Dodds, gli avversari di Constantini/Mosaner nella finale dei Mondiali di curling misto; LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: Constantini/Mosaner sfidano il fenomeno Mouat per l’oro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Chi sono Mouat e Dodds, gli avversari di Constantini/Mosaner nella finale dei Mondiali di curling misto - Sarà la Scozia di Bruce Mouat e Jennifer Dodds a sfidare l'Italia di Stefania Constantini ed Amos Mosaner nella finalissima dei Mondiali 2025 di curling, ... 🔗oasport.it