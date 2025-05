Chi sono l’ex marito Marco Lami e i figli di Mariolina Cannuli e cosa fa oggi la Signorina Buonasera

Mariolina Cannuli ha sempre preferito mantenere la sfera privata della sua vita lontana dai riflettori, ma sul suo privato si sa che è stata sposata con il regista radiofonico Marco Lami, da cui sono nati i figli Filippo e Mattia. Il legame non si è protratto a lungo nel tempo e l'annunciatrice successivamente è convolata a nozze con il vicepresidente di una multinazionale europea, di cui non si conosce il nome. Dal secondo matrimonio è nata la terza figlia, Alessandra. Anche la seconda unione è tuttavia terminata e ora la conduttrice si gode i suoi cinque nipoti che le hanno regalato i suoi tre figli.In passato il suo personaggio aveva fatto discutere, appunto, per un secco rifiuto a Silvio Berlusconi, che a quanto pare l'aveva chiamata per fare l'annunciatrice. All'epoca Mariolina Cannuli aveva altri progetti e così decise di rifiutare una proposta apparentemente irrinunciabile: "Silvio Berlusconi mi chiamò per fare l'annunciatrice da lui, ma dissi no.

