Chi sono gli ex di Antonella Mosetti dall’ex marito amico di Totti a Aldo Montano | Ho sofferto molto

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex di Antonella Mosetti, dall’ex marito amico di Totti a Aldo Montano: “Ho sofferto molto” Antonella Mosetti è single, ma non mancano mai le curiosità in riferimento ai trascorsi sentimentali dell’ex showgirl. Noto è infatti il matrimonio con l’ex marito Alessandro Nuccetelli con il quale ha condiviso non solo diversi anni ma anche concretizzato il sogno di allargare la famiglia. Insieme hanno dato alla luce la figlia di Antonella Mosetti, Asia, ma nel 2003 qualcosa si è spezzato. La relazione era iniziata circa 8 anni prima ed entrambi non hanno mai parlato – come giusto che sia – in maniera esplicita delle ragioni che hanno decretato la fine del matrimonio.Tutti lo conoscono per essere uno dei più grandi amici di Francesco Totti. Lui come er pupone era finito al centro del gossip nel 2022, dopo la clamorosa separazione con la conduttrice Ilary Blasi. Nato nel 1977, Alessandro Nuccetelli si è laureato all’Università di Brescia e ha poi seguito una carriera imprenditoriale nel settore dell’organizzazione di eventi. 🔗 Oggiè single, ma non mancano mai le curiosità in riferimento ai trascorsi sentimentali dell’ex showgirl. Noto è infatti il matrimonio con l’exAlessandro Nuccetelli con il quale ha condiviso non solo diversi anni ma anche concretizzato il sogno di allargare la famiglia. Insieme hanno dato alla luce la figlia di, Asia, ma nel 2003 qualcosa si è spezzato. La relazione era iniziata circa 8 anni prima ed entrambi non hanno mai parlato – come giusto che sia – in maniera esplicita delle ragioni che hanno decretato la fine del matrimonio.Tutti lo conoscono per essere uno dei più grandi amici di Francesco. Lui come er pupone era finito al centro del gossip nel 2022, dopo la clamorosa separazione con la conduttrice Ilary Blasi. Nato nel 1977, Alessandro Nuccetelli si è laureato all’Università di Brescia e ha poi seguito una carriera imprenditoriale nel settore dell’organizzazione di eventi. 🔗 Metropolitanmagazine.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Rischia il posto da naufraga”. Isola dei Famosi 2025, autori preoccupati per Antonella Mosetti - Antonella Mosetti è pronta a salpare per una nuova avventura televisiva e stavolta la destinazione è l’Honduras, dove prenderà parte come concorrente all’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi. Un ritorno sul piccolo schermo che non passa inosservato, soprattutto per il carattere forte e diretto che l’ha sempre contraddistinta. Dopo un periodo di relativa assenza dalla televisione, l’ex showgirl è decisa a rimettersi in gioco da sola, senza la figlia Asia Nuccetelli al suo fianco, come accadde durante il Grande Fratello Vip. 🔗caffeinamagazine.it

Antonella Mosetti su Federico Fashion Style: “Le liti tra noi erano finte, un pretesto per farsi invitare in Tv” - Le liti tra Antonella Mosetti e Federico Fashion Style sui pagamenti arretrati della showgirl per i trattamenti ai capelli erano finte. A dichiararlo è stata lei stessa ai microfoni di No Lies Podcast: "Io gli ho presentato Valeria Marini e tutti, siamo amici. In quel periodo, non ci sentivamo da tanto tempo e lui ha voluto prendere la palla al balzo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Scusatemi”. Graziella sale sul palco e poi sono solo lacrime. A The Voice Senior Antonella Clerici crolla davanti tutti - The Voice Senior 2025 si avvicina alla sua fase finale, con la semifinale in onda venerdì 4 aprile su Rai Uno. Antonella Clerici dà il via a un’altra emozionante puntata, durante la quale si terrà il cruciale Knock Out, la fase in cui ogni artista deve esibirsi per convincere il proprio coach a salvarlo e garantirsi un posto per la finale del 11 aprile. Ogni giudice – Clementino, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Arisa – è chiamato a scegliere i tre cantanti migliori del proprio team, che continueranno a lottare per il trionfo. 🔗caffeinamagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Antonella Mosetti, come era e come è diventata: età, dove vive, la malattia della figlia, l'ex marito, il flir; Antonella Mosetti oggi vende le sue foto di nudo e sfida i pregiudizi: Asia, il dolore per i figli persi e l'ex Aldo Montano; Antonella Mosetti, come era e come è diventata: età, dove vive, la malattia della figlia, l'ex marito, il flir; Isola, Simona Ventura: Mi incuriosiscono Adinolfi e Giarrusso. Mosetti con il mio ex Bettarini? Tutto prescritto. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Antonella Mosetti oggi vende le sue foto di nudo e sfida i pregiudizi: Asia, il dolore per i figli persi e l’ex Aldo Montano - Antonella Mosetti non ha sprecato tempo a piangere su se stessa quando la televisione non l’ha più cercata. Ha deciso di guadagnare vendendo le sue foto di nudo e alle critiche ha risposto: “Quando ar ... 🔗fanpage.it

Antonella Mosetti, chi è l'ex marito e quanti figli ha la showgirl? - Antonella Mosetti ha una sola figlia, Asia Nuccetelli, nata nel 1996 quando la showgirl aveva soltanto 21 anni. Asia è il frutto dell'amore con l'ex marito Alessandro Nuccetelli. Nel 2016, madre e ... 🔗tag24.it

Antonella Mosetti, chi è l'attuale compagno? Ecco perché si è lasciata con Aldo Montano e con Niccolò Bettarini - La notizia ha fatto particolare scalpore perché 17 anni prima Antonella aveva avuto una relazione con Stefano Bettarini, padre di Niccolò e all'epoca sposato con Simona Ventura. Questo presunto ... 🔗tag24.it