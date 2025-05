Chi è Luis Antonio Tagle il cardinale che piace ai giovani

© Cityrumors.it - Chi è Luis Antonio Tagle, il cardinale che piace ai giovani Luis Antonio Tagle. Il cardinale originario delle Filippine è quello più social, molto apprezzato dai giovani e rappresenta forse il giusto nome per proseguire la strada intrapresa con il precedente Pontificato. Il suo è uno dei nomi che da tempo si fanno per il nuovo Papa anche se bisogna dire che negli ultimi giorni è salito e sceso nelle ipotetiche gerarchie.Chi è Luis Antonio Tagle, il cardinale che piace ai giovani (Ansa) – cityrumors.itOra, però, con l'avvicinarsi del conclave Tagle sembra nuovamente essere tornato in prima fila. Il suo rapporto con i giovani è sicuramente un punto a favore del cardinale.

Chi è Luis Antonio Tagle, il cardinale più mediatico tra i papabili: parla filippino, inglese, italiano, spagnolo e francese - Sorridente , empatico , mediatico . Sessantotto anni ancora da compiere, il gesuita Luis Antonio Tagle è nella rosa ristretta dei cardinali più accreditati a succedere a papa Francesco . E con il defunto Pontefice condivide la vicinanza agli ultimi , agli emarginati , tanto da essere ormai comunemente definito ' il Bergoglio asiatico '. Lo testimonia il successo in rete dei suoi discorsi , come l’invettiva. 🔗feedpress.me

Potrebbe succedere a Papa Francesco, il cardinale Luis Antonio Tagle è diventato famoso su Telegram e Youtube cantando Imagine di John Lennon. - Il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, 68 anni, è tra i candidati più accreditati alla successione di Papa Francesco. Leggi anche › 4 libri da leggere su papa Francesco Spesso definito il “Bergoglio asiatico” per la sua empatia, vicinanza agli ultimi e spirito riformatore, Tagle ha conquistato grande seguito, anche online, grazie ai suoi interventi carismatici e socialmente impegnati, nonché con video come questo, pubblicato su Telegram e You Tube, in cui si esibisce come cantante ... 🔗iodonna.it

Luis Antonio Tagle, chi è il cardinale filippino che tutti chiamano il “nuovo Francesco” - ScreenshotSono 135 i cardinali che, alla luce della normativa vigente, hanno diritto di voto nel prossimo Conclave. Si tratta di porporati con meno di 80 anni al momento della sede vacante. Tra loro si profilano diverse figure di spicco, ma il nome di Luis Antonio Tagle, cardinale filippino considerato vicino a Papa Francesco, sta attirando particolare attenzione. I favoriti secondo i bookmaker Con l’annuncio della sede vacante, è partito anche il “toto Papa” presso le agenzie di scommesse, che già nelle scorse settimane avevano aggiornato le proprie quote. 🔗thesocialpost.it

Tagle, il cardinale filippino che sorride e piace ai giovani - Un sorriso disarmante e una grande informalità che piace anche ai giovani: sono i primi tratti che colpiscono del cardinale filippino Luis Antonio Tagle, uno dei volti più noti della Chiesa asiatica. ... 🔗ansa.it

Chi è Luis Antonio Tagle, il cardinale filippino che canta Imagine ed è considerato il «Francesco asiatico» - 67 anni, è un grande comunicatore, il più social fra i papabili, e usa i media per evangelizzare. Anche se è contrario all’aborto e alla contraccezione, si è espresso in diverse occasioni per avvicina ... 🔗vanityfair.it

Papa Luis Antonio Tagle? Chi è il cardinale filippino apparentemente vicino alla comunità LGBTQIA+ - Tagle è stato alleato e consigliere di Papa Francesco ed è considerato uno degli "aperturisti" al pari di Matteo Maria Zuppi. Tra le solite, immancabili e solo apparenti contraddizioni. 🔗gay.it