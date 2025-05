Chi è il cardinale Ranjith L' uomo di Colombo che punta al dialogo e al Soglio

© Iltempo.it - Chi è il cardinale Ranjith. L'«uomo» di Colombo che punta al dialogo (e al Soglio) Colombo. Tra i porporati che iniziano a essere studiati dagli elettori del prossimo Conclave, ce n'è uno che potrebbe incarnare alla lettera quella formula: l'uomo inatteso, semplice e solido, un po' Wojtyla e un po' Ratzinger. Non è romano, non compare nei briefing dei vaticanisti di professione, ma può contare sulla rete del Movimento dei Focolarini, presente in 182 paesi del mondo. Il suo nome inizia a girare nei colloqui riservati tra cardinali che cercano un'alternativa al grande favorito: il Segretario di Stato Pietro Parolin. L'uomo di Colombo è il cardinale Albert Malcolm Ranjith, 78 anni, arcivescovo della capitale dello Sri Lanka, già nunzio, già capo di due quando denunciò la discutibile gestione immobiliare del cardinale Sepe, protetto da Stanislaw Dziwisz, venne rimosso e lasciato senza stipendio né alloggio.

