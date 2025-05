Chi è il cardinale Pierbattista Pizzaballa una storia che passa da Gerusalemme e da una figurina rarissima

© Vanityfair.it - Chi è il cardinale Pierbattista Pizzaballa, una storia che passa da Gerusalemme e da una figurina rarissima cardinale dal 2023, lombardo di nascita, ora patriarca di Gerusalemme 🔗Vanityfair.it Fra gli italiani, il suo è uno dei primi nomi fatti come papabili.dal 2023, lombardo di nascita, ora patriarca di

Chi è Pierbattista Pizzaballa, il cardinale bergamasco tra i candidati per la successione di Papa Francesco - Papa Francesco ha avuto un ruolo fondamentale nella vita del cardinale bergamasco Pierbattista Pizzaballa. È stato proprio Francesco a nominarlo Patriarca Latino di Gerusalemme nel 2020 e a conferirgli il titolo cardinalizio nel 2023. Oggi, alla sua morte, Pizzaballa è tra i candidati per la successione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Pierbattista Pizzaballa, chi è il cardinale bergamasco tra i candidati per la successione di Papa Francesco - Bergamo, 24 aprile 2025 – Dopo la morte di Papa Francesco, in questo tempo di ‘sede vacante’ per la Chiesa, tre cardinali lombardi eserciteranno un ruolo determinante nella transizione dalla cattedra di Bergoglio a quella del suo successore. Ruoli molto diversi, ma tutti estremamente importanti per indirizzarne il futuro. Si tratta di Giovanni Battista Re, Oscar Cantoni e Pierbattista Pizzaballa. Ma se il primo, camuno di Borno, oggi novantunenne, dovrà organizzare il conclave, ma all'’Extra omnes’ (fuori tutti) sarà costretto (per una questione di età) a lasciare la Cappella Sistina insieme ... 🔗ilgiorno.it

Pier Luigi e Pierbattista, la storia dei “cugini” Pizzaballa: dalla figurina introvabile al possibile nuovo Papa - Un dito che scorre una lista di nomi. Un gesto semplice che, in questi giorni, più o meno tutti stanno facendo interrogandosi su chi potrebbe essere il prossimo Papa. Un gesto per certi versi simile a quello che si faceva da bambini scambiandosi le figurine, scandito dal rituale “celo, celo, manca”. Oggi, a distanza di anni, gli stessi bambini, diventati adulti, avranno forse rivissuto le sensazioni di quei momenti, quando sotto il loro indice è apparso per la prima volta il nome del cardinale Pierbattista Pizzaballa, omonimo dell’introvabile portiere dell’Atalanta Pier Luigi, diventato ... 🔗bergamonews.it

Pizzaballa, studioso autorevole. Rapporti tesi con Israele - Il paradosso è che un tempo Pierbattista Pizzaballa era considerato un filo israeliano, mentre oggi manca poco che Tel ... 🔗quotidiano.net

Dalla Terra santa a Roma: il cardinale Pizzaballa, uomo del dialogo sulle orme di Francesco - Il cardinale è in Terra santa dal 1997. È stato a capo della Custodia francescana per dodici anni. Ma per alcuni la sua elezione potrebbe mettere in difficoltà i rapporti tra il Vaticano e Israele ... 🔗editorialedomani.it

Pizzaballa, la storia del cardinale e dell'ex portiere dalla figurina "introvabile" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pizzaballa, la storia del cardinale e dell'ex portiere dalla figurina 'introvabile' ... 🔗tg24.sky.it