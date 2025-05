Chi è Adriana Abascal | Emanuele Filiberto di Savoia fidanzato con l’ex miss Messico

© Quotidiano.net - Chi è Adriana Abascal: Emanuele Filiberto di Savoia fidanzato con l’ex miss Messico Emanuele Filiberto di Savoia apre un nuovo capitolo della sua vita privata. Al suo fianco c’è Adriana Abascal, ex modella e imprenditrice messicana, con cui ha fatto la prima apparizione pubblica durante una cena di gala, nel cuore di Roma, in onore del concerto di Omar Harfouch. Affiatati e sorridenti, i due sono apparsi complici sotto i riflettori, suggellando ufficialmente una relazione nata a Siviglia, in occasione di una sfilata di moda. Chi è Adriana AbascalNata il 31 ottobre 1970 a Veracruz, in Messico, Adriana Abascal è stata eletta miss Messico nel 1988 e l’anno successivo ha rappresentato il Paese a miss Universo, classificandosi tra le prime cinque. Da lì ha avviato una carriera internazionale come modella, posando per le copertine di Elle, Vogue, Marie Claire, Hola! e Vanity Fair. 🔗 Roma, 3 maggio 2025 – Archiviata la separazione da Clotilde Courau,diapre un nuovo capitolo della sua vita privata. Al suo fianco c’è, ex modella e imprenditrice messicana, con cui ha fatto la prima apparizione pubblica durante una cena di gala, nel cuore di Roma, in onore del concerto di Omar Harfouch. Affiatati e sorridenti, i due sono apparsi complici sotto i riflettori, suggellando ufficialmente una relazione nata a Siviglia, in occasione di una sfilata di moda. Chi èNata il 31 ottobre 1970 a Veracruz, inè stata elettanel 1988 e l’anno successivo ha rappresentato il Paese aUniverso, classificandosi tra le prime cinque. Da lì ha avviato una carriera internazionale come modella, posando per le copertine di Elle, Vogue, Marie Claire, Hola! e Vanity Fair. 🔗 Quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'amore tra Emanuele Filiberto e Adriana Abascal - Dopo la separazione, il principe ritrova la felicità accanto alla modella Leggi tutto Emanuele Filiberto e Adriana Abascal: una nuova storia d’amore su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Emanuele Filiberto di Savoia parla di Adriana Abascal: “Bisogna andare avanti” - La storia tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal è ormai ufficiale: sono stati visti sempre più spesso insieme, come in occasione del Ballo del Doge a Venezia, uno degli eventi più importanti ed esclusivi della città. Con lei ha ritrovato il sorriso, dopo aver confermato la separazione dalla moglie Clotilde Courau, con cui comunque ha mantenuto un ottimo rapporto. E ora, in un’intervista, ha confermato di essere “molto felice”. 🔗dilei.it

La nuova coppia reale: Emanuele Filiberto e Adriana Abascal - Un debutto pubblico che segna l'inizio di una nuova era per il Principe e la modella messicana. Leggi tutto Emanuele Filiberto e Adriana Abascal: una nuova storia d’amore tra glamour e passione su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Ne parlano su altre fonti

Emanuele Filiberto, l'ex miss Messico Adriana Abascal è la nuova fidanzata: la prima uscita in pubblico a Mont; Emanuele Filiberto, prima uscita pubblica con la nuova fidanzata Adriana Abascal, ex Miss Messico; Emanuele Filiberto, le foto della prima uscita ufficiale con la nuova fidanzata Adriana Abascal; Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal, la prima uscita ufficiale a Montecitorio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Chi è Adriana Abascal: Emanuele Filiberto di Savoia fidanzato con l’ex miss Messico - L’imprenditrice, un passato da modella, e il principe si sono conosciuti durante una sfilata di moda a Siviglia. Lei ha tre matrimoni alle spalle ... 🔗quotidiano.net

Emanuele Filiberto, l'ex miss Messico Adriana Abascal è la nuova fidanzata: la prima uscita in pubblico a Montecitorio - Emanuele Filiberto ha voltato pagina. A pochi mesi di distanza dalla separazione con Clotilde Courau, attrice francese con cui è stato ... 🔗msn.com

Adriana Abascal è la nuova fidanzata di Emanuele Filiberto di Savoia: chi è l’ex Miss Messico proprietaria di un brand di lusso - I due si sono presentati per la prima volta come coppia alla cena di gala per il Concerto di Omar Harfouch, organizzato alla Camera dei Deputati ... 🔗ilfattoquotidiano.it