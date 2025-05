Chemco Puianello sfida Forlì per un posto alle finali nazionali di basket femminile

© Ilrestodelcarlino.it - Chemco Puianello sfida Forlì per un posto alle finali nazionali di basket femminile Chemco Puianello (46) che ospita il fanalino di coda Forlì (0) alle 20. Una gara che, sulla carta, non presenta particolari ostacoli ma comunque da vincere per staccare matematicamente il pass per le finali nazionali che scatteranno nel weekend del 24-25 maggio. Nel recupero del match rinviato per la morte di Papa Francesco, la Chemco ha avuto la meglio di Fidenza per 69-79 grazie ad un primo tempo da manuale (26-48 all’intervallo); nella ripresa le ragazze di coach Giroldi (nella foto, Isabella Olajide) sono state brave a gestire i tentativi si rimonta locale. Le gialloblù sono quindi ora a +2 da Fiorenzuola che gioca stasera allo stesso orario in casa con Castel San Pietro e poi recupera il 9 maggio contro Cesena, ma gli scontri diretti sono a favore della band di Giroldi, dunque Puianello ha il destino nelle proprie mani. 🔗 Ultima e decisiva giornata di regular-season per la(46) che ospita il fanalino di coda(0)20. Una gara che, sulla carta, non presenta particolari ostacoli ma comunque da vincere per staccare matematicamente il pass per leche scatteranno nel weekend del 24-25 maggio. Nel recupero del match rinviato per la morte di Papa Francesco, laha avuto la meglio di Fidenza per 69-79 grazie ad un primo tempo da manuale (26-48 all’intervallo); nella ripresa le ragazze di coach Giroldi (nella foto, Isabella Olajide) sono state brave a gestire i tentativi si rimonta locale. Le gialloblù sono quindi ora a +2 da Fiorenzuola che gioca stasera allo stesso orario in casa con Castel San Pietro e poi recupera il 9 maggio contro Cesena, ma gli scontri diretti sono a favore della band di Giroldi, dunqueha il destino nelle proprie mani. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Derby infuocato: Fortitudo Bologna sfida Forlì per i playoff - Ore 20: in un’Unieuro Arena da sold out arriva la Fortitudo Bologna, per un derby sempre bollente che, quest’anno, mette in palio due punti fondamentali per la classifica. Per Forlì, infatti, un successo significherebbe mettere una seria ipoteca sui playoff: ribaltare il 76-71 dell’andata permetterebbe ai biancorossi di portarsi sul +4 sull’ottavo posto, con il vantaggio negli scontri diretti contro tutte le possibili inseguitrici eccetto Verona. 🔗sport.quotidiano.net

Sfida insidiosa per l'Unieuro, a Forlì è di scena Cremona. Martino: "Vogliamo fortemente i due punti" - L'Unieuro Forlì riceve l'insidiosa e muscolosa Ferraroni JuVi Cremona nel match valido per la 32° Giornata della Regular Season della Serie A2. La squadra di Coach Luca Bechi è reduce dalla preziosissima vittoria nello scontro salvezza contro l'HDL Nardò mentre la Pieffe ha espugnato il... 🔗forlitoday.it

Hockey, Forlì espugna Trieste e vince la sfida per il quarto posto - Quindicesima giornata di regular season, impegno delicato per i War Pigs a Trieste contro i Tigers, squadra rivelazione della prima parte di campionato e concorrente diretta per il quarto posto in classifica (Trieste quarto a 22 punti, Forlì quinto a 21). All’andata a Forlì si erano imposti i... 🔗forlitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Basket femminile serie b. Match da dentro o fuori per Puianello. 🔗Cosa riportano altre fonti