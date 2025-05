Chelsea-Liverpool il pronostico di Premier League | sì a GOL e Over

Premier League 20242025. Dopo la tre giorni dedicata alle semifinali delle coppe europee, il massimo campionato inglese ha preso la scena con le sfide della 35ª giornata. Domani, domenica 4 maggio, ci aspettano 4 partite: il programma si chiuderà con il big match tra Chelsea e Liverpool alle 17:30 a Stamford Bridge. I padroni di casa partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.10, mentre il pareggio e il successo degli ospiti sono dati rispettivamente a 3.65 e 3.15.Come arrivano al match Chelsea e LiverpoolIl Chelsea è reduce dalla vittoria per 4-1 nella semifinale d'andata di Conference League contro il Djurgardens, ma l'obiettivo rimane la qualificazione alla prossima Champions. I Blues hanno conquistato due vittorie nelle ultime due uscite, tre nelle ultime cinque, riprendendosi dopo un periodo negativo.

