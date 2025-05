Chelsea-Liverpool domenica 04 maggio 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Liverpool domenica pomeriggio giocherà la sua prima partita dopo la vittoria della Premier League 202425, affrontando il Chelsea a Stamford Bridge. L'allenatore dei londinesi Enzo Maresca vuole che la sua squadra dimostri il proprio rispetto per i campioni concedendo agli uomini di Arne Slot il cosiddetto Guard of Honour prima del calcio d'inizio.

Bologna-Juventus (domenica 04 maggio 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - Nella stagione fallimentare della Juve è rimasto soltanto un obiettivo, probabilmente quello prioritario dal punto di vista economico, ovvero il quarto posto. E per raggiungerlo i bianconeri, che hanno battuto senza problemi 2-0 il Monza ormai retrocesso ma sono stati tre punti che sono costati l’espulsione con conseguente squalifica di Vlahovic, dovranno giocare due trasferte […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Espanyol-Real Betis (domenica 04 maggio 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Prima di Firenze, ecco il Cornellà - Il primo round ha sorriso al Betis, che ha sconfitto 2-1 la Fiorentina nell’andata delle semifinali di Conference League, ma dopo il gol di Antony, i Verdiblancos hanno parecchi rimpianti per non aver ulteriormente ampliato il vantaggio e aver invece subito il gol dei viola. La partita di giovedì prossimo a Firenze sarà probabilmente la […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Real Sociedad-Athletic Bilbao (domenica 04 maggio 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Derby basco ad Anoeta - In una stagione fatta praticamente solo di notti felici, improvvisamente, ecco arrivarne una funesta, proprio nel momento più importante: l’Athletic è incredibilmente crollato davanti alla sua gente nella semifinale d’andata di Europa League, cedendo di schianto allo United per 0-3. Il rigore e soprattutto il rosso diretto con il quale Dani Vivian è stato estromesso […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

