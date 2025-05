Che tempo che fa rosso spinto | dopo Saviano anche Elodie

© Liberoquotidiano.it - Che tempo che fa rosso spinto: dopo Saviano, anche Elodie dopo una lunga pausa per le festività, torna Fabio Fazio: domani, domenica 4 maggio, in onda su Nove a partire dalle 19.30 ecco Che tempo che fa, salottino rosso spinto che non si smentisce mai. Infatti, tra gli ospiti della puntata, oltre a Francesco Totti, ecco anche Roberto Saviano: si attende insomma l'enneismo pippone, magari con sfumature politiche. E ancora, oltre agli ospiti ricorrenti, ecco Nello Scava, inviato di Avvenire, dunque Cecilia Sala. E ancora, Massimo Giannini, la firma di Repubblica sempre più scatenata e apocalittica nell'attaccare il governo. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42418553Ma non è finita: tra gli ospiti di cartello anche Elodie, che presenterà il suo quinto album in studio, Mi ami mi odi. Già, la schieratissima Elodie, fresca di Concertone, ci delizierà anche da Fazio.

