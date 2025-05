Che festa al Villaggio della Legalità tra la Lamborghini Huracan e i Revolver di Dylan Dog e Starsky & Hutch

© Anconatoday.it - Che festa al Villaggio della Legalità, tra la Lamborghini Huracan e i Revolver di Dylan Dog e Starsky & Hutch Villaggio della Legalità della Polizia di Stato. L'iniziativa, fortemente voluta dal Questore di Ancona Cesare Capocasa, esprime la più alta missione della Polizia ovvero quella di ‘esserci sempre’ al. 🔗 ANCONA – Oggi, sabato 3 maggio, in piazza IV Novembre si è tenuto l'evento di inaugurazione delPolizia di Stato. L'iniziativa, fortemente voluta dal Questore di Ancona Cesare Capocasa, esprime la più alta missionePolizia ovvero quella di ‘esserci sempre’ al. 🔗 Anconatoday.it

Festa della Polizia, Piazza del Popolo si trasforma nel Villaggio della Legalità - Roma si appresta a celebrare il 173esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia di Stato con una grande cerimonia istituzionale e un evento aperto a tutti i cittadini. Oggi, giovedì 10 aprile, alle ore 11:00, Piazza del Popolo farà da cornice alla cerimonia ufficiale, alla quale parteciperanno le più alte cariche dello Stato e uno schieramento dei Reparti della Polizia di Stato. Già da questa mattina sono in vigore divieti di sosta in alcune vie limitrofe alla piazza, precisamente in via del Corso (nel tratto compreso tra largo Carlo Goldoni e piazza del Popolo), via ... 🔗funweek.it

Ad Ancona arriva il 'Villaggio della Legalità'. Occhi puntati sulla Lamborghini della Polizia - ANCONA – Domani, sabato 3 maggio 2025, dalle 16 alle 19 circa, il personale della Polizia in servizio alla Questura di Ancona sarà in piazza IV Novembre con il Villaggio della Legalità. Presenti numerosi stand illustrativi delle attività della Polizia stessa, oltre al Camper Azzurro, alla... 🔗anconatoday.it

