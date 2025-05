© Ilfoglio.it - Che cosa ci ha detto la meravigliosa Barcellona-Inter

Calma, signore e signori. Bevete le vostre pinte senza fretta, ma bevetele tutte e poi ordinatene ancora. Calma, perché il primo turno delle semifinali di Champions, Conference ed Europa League hamolte cose, ma non ancora tutto. O almeno è quello che spero per l’Arsenal, battuto dai mangiarane con la kefiah in una partita in cui la squadra di Arteta non sembrava la squadra di Arteta, e persino l’Emirates Stadium, così carico contro il Real Madrid, sembrava piazza San Pietro durante il funerale del Papa. L’1-0 si può ribaltare, il problema è averne la forza mentale, i Gunners devono uscire dal luogo comune che li intrappola da troppi anni, quello per cui all’ultimo chilometro crollano e non vincono nulla. Calma soprattutto per le altre due inglesi in Europa League (la terza, il Chelsea, è già di fatto in finale della coppa più inutile che ci sia, la Conference): il Tottenham dovrà difendere due gol di vantaggio su quel campo di merda del Bodø Glimt, tra erba sintetica e freddo artico, il Manchester United dovrà smentire la sua stagione ed evitare il suicidio a Old Trafford, dopo il 3-0 di Bilbao, una vittoria figlia di una giocata da test antidoping di Maguire e di un fallo da rigore scellerato su Højlund, uno che non segna neppure con le mani a porta vuota. 🔗 Ilfoglio.it