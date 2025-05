Charles Leclerc fa mea culpa | Al volante c’ero io ma la macchina non rispondeva

Charles Leclerc è andato a sbattere contro un muro durante il giro di formazione della Sprint Race del GP di Miami 2025. Il monegasco ha perso il controllo della sua Ferrari sul rettilineo che conduceva in curva 11 a causa del forte aquaplaning: un acquazzone si è abbattuto sulla località statunitense e il pilota della Scuderia di Maranello, sceso in pista con gomme intermedie, non è riuscito a tenere la monoposto mentre stava leggermente accelerando.Charles Leclerc non ha dunque potuto prendere parte alla gara veloce e ha espresso la propria delusione dopo l'errore, rilasciando delle dichiarazioni in lingua inglese ai canali ufficiali della F1: "Si possono dire tante cose e considerare diversi fattori, ma al volante c'ero io. Ho perso il controllo in rettilineo, ma non è che stavo spingendo.

