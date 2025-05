Charles Leclerc a muro nel giro di ricognizione | salta la Sprint del Gp di Miami

© Today.it - Charles Leclerc a muro nel giro di ricognizione: salta la Sprint del Gp di Miami Miami. Oggi, sabato 3 maggio, Charles Leclerc (Ferrari) ha pagato a caro prezzo la pioggia torrenziale che si è abbattuta sul circuito.Nel giro di formazione il pilota monegasco, che sarebbe dovuto partire dalla sesta posizione, è finito a muro e non può. 🔗 Primo colpo di scena nel Gran Premio di. Oggi, sabato 3 maggio,(Ferrari) ha pagato a caro prezzo la pioggia torrenziale che si è abbattuta sul circuito.Neldi formazione il pilota monegasco, che sarebbe dovuto partire dalla sesta posizione, è finito ae non può. 🔗 Today.it

Qualifica Gp Arabia Saudita, Verstappen e il segreto del giro super: la scia di Tsunoda e i due tentativi, così ha battuto Piastri. Norris a muro, Leclerc quarto - La Red Bull-Honda parte il venerdì con un certo distacco dalle McLaren, poi piano piano, accade che Max Verstappen risale brutalmente e conquista la pole. Una sceneggiatura già vista a... 🔗ilmessaggero.it

Leclerc sbatte contro il muro prima della Sprint a Miami: cosa è successo durante il giro di ricognizione - La Ferrari del monegasco fa un incidente durante il giro di ricognizione sotto una pioggia torrenziale: le Rosse uniche a montare gomme intermedie rispetto a quelle da bagnato, usate da tutti i team.Continua a leggere 🔗fanpage.it

F1, Charles Leclerc: “Il feeling è migliorato, in Bahrain speriamo di essere più veloci” - Charles Leclerc ha concluso in quarta posizione il Gran Premio del Giappone 2025, terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari ha fatto il massimo a Suzuka in base al risultato delle qualifiche, restando abbastanza lontano dai primi tre e riuscendo a difendersi per tutta la gara dal forcing delle Mercedes. “Sono contento perché il feeling è stato migliore. Ho le idee ben chiare su quello che voglio fare per le prossime gare, per sentirmi a mio agio e avere risultati migliori. 🔗oasport.it

