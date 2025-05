Champions League Fagnani scherza | Inter-Barcellona partita saltabile

© Lapresse.it - Champions League, Fagnani scherza: “Inter-Barcellona partita saltabile” Champions League, Francesca Fagnani scherza su Inter-Barcellona, match di ritorno della semifinale: “Vorrei ricordare a tutti che Inter-Barcellona è una partita secondaria, che si può saltare”, scherza la conduttrice, per la concomitanza martedì sera tra il suo programma, ‘Belve’, e la partita.La giornalista e conduttrice è Intervenuta sul campo della Grand Stand Arena del Foro Italico, in occasione dell’evento Tennis and Friends. Fagnani è infatti una ambassador dell’associazione che si occupa di prevenzione gratuita per la popolazione. Fagnani è entrata in campo accompagnata dalla sua “belva”, uno dei suoi celebri cagnolini. 🔗 Sulla, Francescasu, match di ritorno della semifinale: “Vorrei ricordare a tutti cheè unasecondaria, che si può saltare”,la conduttrice, per la concomitanza martedì sera tra il suo programma, ‘Belve’, e la.La giornalista e conduttrice èvenuta sul campo della Grand Stand Arena del Foro Italico, in occasione dell’evento Tennis and Friends.è infatti una ambassador dell’associazione che si occupa di prevenzione gratuita per la popolazione.è entrata in campo accompagnata dalla sua “belva”, uno dei suoi celebri cagnolini. 🔗 Lapresse.it

Se ne parla anche su altri siti

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter. 90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern Monaco-Inter 1-2. 88? Kane con il destro impegna Sommer, spinge il Bayern Monaco. 86? Gol di Muller, colpo di testa perfetto sul secondo palo, Bayern Monaco-Inter 1-1. 84? Boey manda sopra la traversa da fuori area. 🔗oasport.it

Bayern Monaco Inter, le probabili scelte di Kompany per il match di Champions League - di RedazioneBayern Monaco Inter, le probabili scelte di Kompany per il match di Champions League. Ecco gli 11 che potrebbero scendere in campo Archiviato il pareggio contro il Parma, l’Inter si prepara a scendere in campo nell’andata dei quarti di finale di Champions League, che martedi sera, vedranno i nerazzurri di Inzaghi fare visita al Bayern Monaco di Vincent Kompany. Ecco secondo quanto riportato da Daniele Mari, quali potrebbero essere gli undici titolari schierati dal tecnico belga per la sfida, vista la tanta emergenza infortuni che sta colpendo i bavaresi. 🔗internews24.com

Milan, stallo sul rinnovo di Maignan: offerta al ribasso senza Champions League - Una prestazione negativa non può modificare lo status guadagnato con talento, lavoro e disciplina: Mike Maignan resta uno dei migliori portieri... 🔗calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

VIDEO Champions League, Fagnani scherza: “Inter-Barcellona partita saltabile” - LaPresse; Champions, Fagnani scherza: “Inter-Barcellona partita saltabile”; Francesca Fagnani scherza con Carla Bruni: Scusi il mio francese con la erre di Roma Sud; Champions League Bonolis | Inter? Comunque vada è stata una stagione fantastica. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Champions League, Fagnani scherza: “Inter-Barcellona partita saltabile” - Sulla Champions League, Francesca Fagnani scherza su Inter-Barcellona, match di ritorno della semifinale: “Vorrei ricordare a tutti che Inter-Barcellona è una partita secondaria, che si può saltare”, ... 🔗lapresse.it

Fagnani scherza: «Martedì c'è Belve, Inter-Barcellona di Champions è una partita saltabile» - (LaPresse) «Vorrei ricordare a tutti che Inter-Barcellona è una partita secondaria, che si può saltare »: scherza così Francesca Fagnani per la concomitanza martedì sera tra il suo programma, 'Belve', ... 🔗video.corriere.it

Ascolti tv: sfida moscia tra Bolle e Maria Corleone. Fagnani torna in grande stile (9,1%), Tv8 fa gol con la Champions - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di ieri, martedì 29 aprile, ha offerto ai telespettatori film, serie tv e show. Da "Viva ... 🔗ilgazzettino.it