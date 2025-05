Champions League Bonolis | Inter? Comunque vada è stata una stagione fantastica

Bonolis parla di Champions e di Inter: "Vediamo che succede a San Siro. A Barcellona sono stati fantastici, peccato perché Mkhitaryan doveva mettere le scarpe di Pupo e allora avremmo ottenuto il quarto gol, e invece no, è andata così ma la squadra è stata fortissima" contro un Barcellona trascinato da "quel maghetto che gioca come ala destra, Lamine Yamal. Bellissima partita, mi sono entusiasmato e ho sofferto nella gioia, che sembra un ossimoro ma è quello che davvero è accaduto a molti tifosi come me". Bonolis, noto tifoso dell'Inter, commenta così il 3-3 ottenuto dalla squadra di Simone Inzaghi nell'andata della semifinale di Champions League a Barcellona."Scudetto o Champions? Credo che ormai il pensiero dell'Inter sia votato alla Champions. Stasera con il Verona giocherà la seconda squadra e mi sembra più che giusto, quando affronti così tante competizioni e partite.

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter. 90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern Monaco-Inter 1-2. 88? Kane con il destro impegna Sommer, spinge il Bayern Monaco. 86? Gol di Muller, colpo di testa perfetto sul secondo palo, Bayern Monaco-Inter 1-1. 84? Boey manda sopra la traversa da fuori area. 🔗oasport.it

Bayern Monaco Inter, le probabili scelte di Kompany per il match di Champions League - di RedazioneBayern Monaco Inter, le probabili scelte di Kompany per il match di Champions League. Ecco gli 11 che potrebbero scendere in campo Archiviato il pareggio contro il Parma, l’Inter si prepara a scendere in campo nell’andata dei quarti di finale di Champions League, che martedi sera, vedranno i nerazzurri di Inzaghi fare visita al Bayern Monaco di Vincent Kompany. Ecco secondo quanto riportato da Daniele Mari, quali potrebbero essere gli undici titolari schierati dal tecnico belga per la sfida, vista la tanta emergenza infortuni che sta colpendo i bavaresi. 🔗internews24.com

Champions League, occhio Inter: il Bayern in trasferta fa paura. Ma San Siro finora è un fortino | Le chiavi della sfida - Una notte da dentro o fuori. L’Inter se la vedrà nuovamente con il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma questo mercoledì 16 aprile alle ore 21. Nel match d’andata i nerazzurri hanno espugnato per 1-2 all’Allianz Arena. La gara di ritorno vedrà così la squadra di Simone Inzaghi avere a disposizione due risultati su tre per passare il turno. I bavaresi dovranno tentare l’assedio, cosa che per una ventina di minuti hanno fatto anche all’andata trovando poi il gol di Thomas Müller. 🔗ilfattoquotidiano.it

