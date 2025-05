Champions Fagnani scherza su Inter-Barcellona | Vorrei ricordare a tutti che…

Intervenuta sul campo della Grand Stand Arena del Foro Italico, in occasione dell'evento Tennis and Friends

Champions League, Fagnani scherza: “Inter-Barcellona partita saltabile” - Sulla Champions League, Francesca Fagnani scherza su Inter-Barcellona, match di ritorno della semifinale: “Vorrei ricordare a tutti che Inter-Barcellona è una partita secondaria, che si può saltare”, scherza la conduttrice, per la concomitanza martedì sera tra il suo programma, ‘Belve’, e la partita. La giornalista e conduttrice è intervenuta sul campo della Grand Stand Arena del Foro Italico, in occasione dell’evento Tennis and Friends. 🔗lapresse.it

Werder Brema-Eintracht Francoforte, il pronostico: motivazioni Champions, combo approvata - Giornata numero 28 in Bundesliga, e c’è ancora molto in ballo in questo finale di stagione. Sabato 5 aprile sfide importanti soprattutto in zona Europa, e non solo con Friburgo-Borussia Dortmund: alle 18:30 al Weserstadion, dopo gli altri match, in campo Werder Brema e Eintracht Francoforte, una gara molto importante soprattutto per gli ospiti. Ospiti che hanno voglia di Champions League, ed una vittoria sarebbe un ulteriore passo verso tale obiettivo. 🔗sololaroma.it

Inter-Bayern Monaco: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming. Il ritorno dei quarti di Champions - Dopo la straordinaria vittoria a Monaco di Baviera per 2-1, l'Inter è pronta al secondo atto dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, questa volta nel proprio... 🔗ilmessaggero.it

